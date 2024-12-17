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الرئيس السيسي يؤكد حرص القوات المسلحة على انتقاء أفضل الطلاب بكل موضوعية وتجرد - أخبار كلمتك

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الرئيس السيسي يؤكد حرص القوات المسلحة على انتقاء أفضل الطلاب بكل موضوعية وتجرد - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يؤكد حرص القوات المسلحة على انتقاء أفضل الطلاب بكل موضوعية وتجرد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 06:16 مساءً - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، والتي تعقد لأول مرة بمقر الأكاديمية الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس اطلع عبر منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية، على جميع البيانات الخاصة بكل طالب والدرجات التي تحصل عليها أثناء تأديته مراحل الاختبارت المختلفة حتى وصوله إلى مرحلة كشف الهيئة والتي تعكس الشفافية التامة في نتائج الاختبارات.

الرئيس السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة
الرئيس السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة
الرئيس السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة

وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن الرئيس تناول بالنقاش مع الطلبة المتقدمين عددا من الموضوعات والقضايا الراهنة على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية للوقوف على مدى إدراكهم المعرفي ووعيهم الثقافي.

وأعرب الرئيس عن تقديره لمستوى الاطلاع والمعرفة لدى الطلبة ومدى استيعابهم للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في جميع المجالات، مطالبا إياهم بضرورة مواصلة الاطلاع ومواكبة العلوم الحديثة، لبناء شخصية قادرة على حماية الوطن، وأن يكونوا قدوة لجميع أبناء مصر، باعتبارهم جزءًا أصيلاً من المجتمع، حاملين أمانة الدفاع عن أمن مصر واستقرارها في ظل التحديات المتسارعة والمتغيرات المتلاحقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

الرئيس السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة
الرئيس السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة
الرئيس السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة

وذكر المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد حرص القوات المسلحة على انتقاء أفضل الطلاب بكل موضوعية وتجرد، وفقًا لأحدث المعايير العلمية الدقيقة بعد اجتيازهم كافة الاختبارات، متمنيًا للجميع التوفيق في خدمة الوطن، كما حرص الرئيس على أداء فريضة الصلاة مع الطلاب المتقدمين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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