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كأس إيطاليا، روما يتقدم علي سامبدوريا بثلاثية في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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كأس إيطاليا، روما يتقدم علي سامبدوريا بثلاثية في الشوط الأول - أخبار كلمتك

كأس إيطاليا، روما يتقدم علي سامبدوريا بثلاثية في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 11:01 مساءً - تقدم فريق روما علي نظيره سامبدوريا بثلاثة أهداف مقابل هدف في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهم اليوم الأربعاء علي ملعب الأوليمبيكو، ضمن مواجهات دور الـ 16 من كأس إيطاليا. 

وسجل الهدف الاول والثاني لفريق روما الاعب دوبياك في الدقيقة 9 و19، بينما احرز الهدف الثالث بالدانزي في الدقيقة 24. 

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تشيل روما أمام سامبدوريا في كأس إيطاليا 

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ويعاني فريق روما الإيطالي الذي يضم بين صفوفه المحترف السعودي سعود عبدالحميد،  بشكل كبير هذا الموسم في الدوري الإيطالي، وسيعمل على مصالحة جماهيره ببطولة جديدة يدخلها بمعنويات مرتفعة ويأمل الذهاب فيها إلى أبعد نقطة والعودة إلى منصات التتويج من جديد.

القنوات الناقلة روما وسامبدوريا في كأس إيطاليا 


تذاع مباريات كأس إيطاليا عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، ومن المقرر مشاهدة مباراة روما وسامبدوريا عبرها.

 

ويتواجد سعود عبد الحميد في قائمة فريق روما لمباراة الليلة وسط المستويات المميزة التي يقدمها مع الفريق في الوقت الحالي.

 

ويواجه روما صعوبات كبيرة هذا الموسم في الدوري الإيطالي، لذا يستهدف مصالحة جماهيره في بطولة الكأس، على أمل التتويج باللقب في نهاية الموسم.

 

وعلى صعيد آخر فاز فريق يوفنتوس على ضيفه كالياري بنتيجة 4 / 0، ليتأهل لدور الثمانية لكأس إيطاليا، مساء الثلاثاء.

أهداف مباراة يوفنتوس ضد كالياري

وسجل مهاجم يوفنتوس دوسان فلاهوفيتش الهدف الأول في الدقيقة 44 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 53، أضاف نيون كوبمينيرز الهدف الثاني ليوفنتوس بركلة حرة سددها بقوة في المقص الأيسر لحارس كالياري، وسجل فلاهوفيتش هدفا ثانيا في الدقيقة 71 لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، ثم أهدر المهاجم الصربي انفرادا مؤكدا في الدقيقة 78، وترجم فرانشيسكو كونسيساو تفوق يوفنتوس بهدف ثالث في الدقيقة 80 بمهارة رائعة، واختتم نيكولاس جونزاليس رباعية يوفنتوس في الدقيقة 89 بكرة أسقطها من فوق حارس مرمى كالياري.

وتأهل يوفنتوس لمواجهة إمبولي في دور الثمانية.

وكان إمبولي تأهل بعد إقصاء فيورنتينا بنتيجة 4 / 3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بينهما بالتعادل 2 / 2.

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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