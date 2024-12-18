كأس كاراباو، نيوكاسل يتقدم بثنائية علي برينتفورد في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 11:06 مساءً - تقدم فريق نيوكاسل يونايتد علي نظيره برينتفورد بهدفين مقابل لاشيء في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات الدور ربع النهائي "دور الـ8" من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية "كاراباو".

وسجل هدفي فريق نيوكاسل اللاعب تونالي في الدقيقة 9 و43.

تشكيل نيوكاسل يونايتد ضد برينتفورد

تشكيل برينتفورد ضد نيوكاسل يونايتد

القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل يونايتد وبرينتفورد

وتبث مباراة نيوكاسل يونايتد وبرينتفورد عبر شبكة قنوات بي أن سبورتس الناقل الحصري لكأس كاراباو، حيث تنقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS 5،

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