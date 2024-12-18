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الشوط الأول، باريس سان جيرمان يتقدم على موناكو 0/1 في الدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

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الشوط الأول، باريس سان جيرمان يتقدم على موناكو 0/1 في الدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

الشوط الأول، باريس سان جيرمان يتقدم على موناكو 0/1 في الدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 11:06 مساءً - انتهى الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان أمام نظيره موناكو بنتيجة 0/1، في المباراة التي تجري مساء اليوم الأربعاء، على ملعب لويس الثاني، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدورى الفرنسى.

سجل ديسير دوي هدف باريس سان جيرمان في مرمى موناكو بالدقيقة 24.

ترتيب باريس سان جيرمان وموناكو

ويتصدر فريق باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 37 نقطة جمعها من الفوز في 11 مباراة والتعادل في 4 والحفاظ على سجله خاليا من الهزائم، وسجل 40 هدفا وتلقت شباكه 12.

بينما يحتل فريق موناكو المركز الثالث برصيد 30 نقطة بفارق الأهداف فقط خلف أولمبيك مارسيليا صاحب المركز الثاني.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام موناكو

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - باتشو - إيمري.

خط الوسط: فابيان رويز - فيتينيا - نيفيس.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي -  باركولا - دوى.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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