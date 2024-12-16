برلماني: الحكومة توافق على تصفح جميع المواقع التعليمية والحكومية «مجاناً - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 09:16 مساءً - وافقت الحكومة على مطلب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، بأن يكون تصفح جميع المواقع التعليمية والحكومية مجاناً للمواطنين، من خلال الإنترنت الأرضي لدعم منظومه التحول الرقمي.

وأضاف رئيس اتصالات النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن المطالب تأتي لدعم وصول خدمات الانترنت لجميع المواطنين، ضمن الاستراتيجية تسعى إليها القيادة السياسية بتوفير جميع الخدمات الحكومية والتعليمية للمصريين، بما يعزز الطفرة التكنولوجية التي تسير بها الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.

ولفت بدوي إلى أن مستخدمي الإنترنت الأرضي يستطيعون تصفح جميع المواقع التعليمية والحكومية، دون محاسبة، أو خصم من الرصيد الخاص بهم، للمساهمة في المعرفة وزيادة التحصيل للطلبة بمختلف المراحل التعليمية.

وبين رئيس اتصالات النواب بأن هناك تواصلا مستمرا مع وزارة الاتصالات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لإقرار مزيد من الميزات والخدمات للمواطنين المصريين بما يتماشى مع الارتقاء بخدمات الانترنت بجميع محافظات الجمهورية المقدمة للمشتركين والطلبة ولدعم البحث العلمي والتعليم التكنولوجي.