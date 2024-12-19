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اسرائيل تتوعد بضربة عسكرية جديدة في صنعاء - أخبار كلمتك

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اسرائيل تتوعد بضربة عسكرية جديدة في صنعاء - أخبار كلمتك

اسرائيل تتوعد بضربة عسكرية جديدة في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 10:41 صباحاً - كلمتك/خاص:

توعد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين بأن الغارات الجوية الإسرائيلية على موانئ وبنى تحتية في اليمن فجر الخميس "لن تكون الأخيرة"، وذلك عقب قصف أسفر عن 9 قتلى و3 جرحى.

وقال كوهين لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "أقدر أن هذه لن تكون المرة الأخيرة التي سنعمل فيها في اليمن".

وأعلن الجيش، في بيان، أن "طائرات حربية شنت سلسلة غارات" طالت ما زعم أنها "أهداف عسكرية لنظام الحوثي في القطاع الساحلي الغربي وفي عمق اليمن".

وليلة الخميس، أطلقت جماعة الحوثي صاروخا نحو إسرائيل أجبر ملايين الإسرائيليين على الاحتماء في الملاجئ، وفق متحدث الجيش دانيال هاغاري في بيان مصور.

في المقابل، أعلنت قناة "المسيرة" الفضائية (تابعة للحوثيين)، عبر منصة إكس الخميس، مقتل 9 أشخاص وإصابة 3 جراء 12 غارة إسرائيلية على العاصمة صنعاء، ومحافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر غربي البلاد.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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