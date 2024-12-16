رياضة النواب توصي بسرعة إدراج 10 مراكز شباب بمحافظة سوهاج في خطة التطوير - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 09:16 مساءً - ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب محافظة سوهاج بشأن عدد من المشكلات التي الي تواجه مراكز الشباب بالمحافظة.

واستهلت اللجنة اجتماعها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب نشأت فؤاد عباس، وذلك بحضور كلا من الدكتور محمد عبد النبي- رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضة، والدكتور علاء جاب الله مدير الاتصال السياسي بالوزارة والدكتور محمد عساف- مدير عام المنشآت الشبابية.

واكد النائب نشأت فؤاد عباس، امين سر لجنة الشباب، ان طلب الإحاطة متعلق بتخصيص قطعة أرض منذ عام 2011 لإقامة مركز شباب عليها في قرية القرية بالدوير مركز طما محافظة سوهاج ولم يتم التنفيذ حتى الآن.

واكد الدكتور محمد عبد النبي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بالوزارة، أن مدير مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، افادت بأن قرار التخصيص صدر برقم 477 لسنة 2011 وتم تخصيصه كملعب مفتوح لضمه الي نادي طما الرياضي، وحتى يتسنى لنا بإقامة مركز شباب على قطعة الأرض محل طلب الإحاطة يجب تعديل قرار التخصيص بإنشاء مركز شباب.

وبناء على ما دار من مناقشات، أوصت اللجنة: بتعديل قرار التخصيص بغرض إقامة مركز شباب على قطعة الأرض محل طلب الإحاطة بدلاً من ملعب مفتوح.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب/ إبراهيم خليفة أبو دوح، بشأن عدم الاهتمام بمراكز الشباب بمركز جهينة بمحافظة سوهاج (جهينة الغربية - جهينة الشرقية - نزة الحاجر - الطليحات - عنيبس - مباني عنيبس - الحرافشة - نزة البحرية - نزة الدقيشية).

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عساف- مدير عام المنشآت الشبابية، بالنسبة لمركز شباب جهينة، فإنه تم إنشاء ملعب نجيل صناعي وتم تسليمه في 2022، وفيما يخص مركز شباب جهينة الشرقية، فقد تم إدراجه ضمن خطة وحدة تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وجاري الطرح عن طريق مديرية الإسكان وسيتم فتح المظاريف الفنية بتاريخ 17/12/2024.

وأوضح أنه بالنسبة لمركز شباب نزة الهيش، فقد تم عمل إحلال وتجديد للملعب الخماسي ونجيل صناعي وتم تسليمه في 11/12/2024، وبالنسبة الي مركز شباب نزه البحرية، فتم مخاطبة مركز الاستشارات بتاريخ 5/12/2024 لإعداد مقايسة لعمل إحلال وتجديد الملعب الخماسي، والمبنى بحالة جيده، وفيما يخص مركز شباب الطليحات، فتم إنشاء ملعب خماسي نجيل صناعي وتسليمه في 2020 والمبنى بحالة جيده.

وأكد عساف أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إدراج عدد من المراكز خلال العام المالي الحالي والعام المالي القادم وهي (مركز شباب جهينة الشرقية - مركز شباب مدينة جهينة - مركز شباب الحرافشة - مركز شباب عنيبس - مركز شباب الطليحات - مركز شباب الحاجر - مركز شباب البحرية - ركز شباب نزة الهيش - مركز شباب نزة الدقيشة - مركز شباب نزة المحزمين - مركز شباب سلامون) وجاري توفير الاعتماد المالي علي أن يتم ادراج المراكز تباعاً طبقاً لتوافر الاعتمادات وحال توافر التراخيص اللازمة للإنشاءات.

واوصت اللجنة بافادة النائب مقدم طلب الإحاطة بخطاب رسمي من قبل وزارة الشباب والرياضة ببيان يتضمن جميع الإنجازات التي تم الانتهاء منها مع إرسال جدول بالتوقيتات الزمنية للانتهاء من الاعمال الجارية والمطلوبة لمراكز الشباب محل طلب.