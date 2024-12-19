جدول امتحانات الترم الأول 2025، تعليمات عاجلة من التعليم للمديريات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 10:44 صباحاً - جدول امتحانات الترم الأول 2025، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عددا من التعليمات المهمة والعاجلة لجميع الإدارات التعليمية بشأن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025.

جدول امتحانات الترم الأول 2025

ونبهت وزارة التربية والتعليم على جميع المديريات التعليمية والإدارات سرعة إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لـ صفوف النقل والشهادة الإعدادية بالمديريات والمدارس لتوفيرها للطلاب حتى يتمكنوا من معرفة ترتيب المواد داخل الجداول.

تعليمات عاجلة بشأن جدول امتحانات الترم الأول 2025

ووجهت المديريات التعليمية والإدارات المدارس بأهمية الالتزام بخطة شرح مناهج الفصل الدراسي الأول بشكل كامل دون حذف أو تخفيف، وفق خريطة توزيع المقررات الدراسية للترم الأول، استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول التى تنطلق بداية يناير المقبل للمواد غير المضافة للمجموع والمستوى الرفيع و11 من نفس الشهر للمواد الدراسية الأساسية على أن يلتزم الطلاب بالحضور وعدم توقف الدراسة، مشددة على أن الأسبوع الأخير من الدراسة سوف يتم تخصيصه للمراجعة على المناهج الدراسية فى إطار الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى.

امتحانات صفوف النقل لجميع المراحل ١١ يناير.. والإعدادية ١٨ يناير

وتبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم ١١/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي في ١٦/ ١/ ٢٠٢٥، على أن تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب.

جدول امتحانات الترم الأول

كما تعقد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي وكذلك امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية للصفوف من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي في الفترة من ١١/ ١ إلى ١٦/١/٢٠٢٥.

بينما تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم ١٨/ ١/ ٢٠٢٥، وتنتهي في ٢٣/ ١/٢٠٢٥، ويتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات، وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية.

كما تعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونًا، والتشديد على مراعاة عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين، وذلك خلال أيام (٦ و٧ و٨ و١٩) من شهر يناير ٢٠٢٥.

ضمان سير امتحانات النقل بمراحلها المختلفة بالشكل اللائق

واستعدادا لامتحانات نصف العام الدراسي، شدد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف على مسئولية المديريات التعليمية عن ضمان سير امتحانات النقل بمراحلها المختلفة والشهادة الإعدادية بالشكل اللائق.

وأكد الوزير أهمية إجراء امتحانات آمنة سواء فى مراحل النقل أو الشهادات، مشددا على أهمية النجاح في القضاء على أي ظواهر سلبية قد تظهر خلال فترة الامتحانات كما تم النجاح في القضاء على الكثافات الطلابية، وسد العجز في المعلمين، وكذلك عودة الطلاب للمدارس.

كما وجه الوزير بالاختيار الجيد لرؤساء اللجان والملاحظين، فى العملية الامتحانية من خلال مديرى الإدارات التعليمية، مشددًا على منع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على الامتحانات داخل اللجان الامتحانية، فضلًا عن تكثيف إجراءات منع اصطحاب الطلاب الهواتف المحمولة.

تعليمات ضبط سير العملية الامتحانية

ووجه الوزير كذلك بالتأكيد على تعليمات ضبط سير العملية الامتحانية، ومنها منع مراقبة أى معلم مادة أثناء امتحان مادته، وعدم مراقبة الملاحظ الذى لديه موانع، بالإضافة إلى عدم نقل أى معلم من مدرسته إلى مكان آخر أثناء العام الدراسى إلا بعد العرض على لجنة من الوزارة؛ وذلك من أجل صالح الطالب، فضلًا عن مراعاة توزيع المعلمين فى القرى بالمناطق البعيدة والمتطرفة.

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