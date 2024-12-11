رئيس الوزراء: نعمل على تطوير ودمج عدد من الهيئات الاقتصادية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 03:59 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هناك لجنة تم تشكيلها لإصلاح وهيكلة الهيئات الاقتصادية، التي تملكها الدولة ويأتي في إطار خطة الدولة لتطبيق سياسة وثيقة ملكية الدولة.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن هناك إبقاء على عدد من الهيئات الاقتصادية مع تطويرها وحوكمتها ودمج آخرين وتصفية هيئتين، وسيتم تحويل هيئات إلى هيئات عامة.