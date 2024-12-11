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رئيس الوزراء: نعمل على تطوير ودمج عدد من الهيئات الاقتصادية - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: نعمل على تطوير ودمج عدد من الهيئات الاقتصادية - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء: نعمل على تطوير ودمج عدد من الهيئات الاقتصادية - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء: نعمل على تطوير ودمج عدد من الهيئات الاقتصادية - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: نعمل على تطوير ودمج عدد من الهيئات الاقتصادية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 03:59 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هناك لجنة تم تشكيلها لإصلاح وهيكلة الهيئات الاقتصادية، التي تملكها الدولة ويأتي في إطار خطة الدولة لتطبيق سياسة وثيقة ملكية الدولة.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن هناك إبقاء على عدد من الهيئات الاقتصادية مع تطويرها وحوكمتها ودمج آخرين وتصفية هيئتين، وسيتم تحويل هيئات إلى هيئات عامة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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