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اليوم، برنامج عمل مكثف للرئيس السيسي في النرويج - أخبار كلمتك

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اليوم، برنامج عمل مكثف للرئيس السيسي في النرويج - أخبار كلمتك

اليوم، برنامج عمل مكثف للرئيس السيسي في النرويج - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 04:13 صباحاً - يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لقاءات مع ملك النرويج، ورئيس الوزراء، ورئيس وأعضاء من البرلمان النرويجي، كما سيجري الرئيس السيسي لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات النرويجية العاملة في مصر، وسوف يشهد الرئيس السيسي التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.

الرئيس السيسي يلتقي قادة النرويج

ويبدأ الرئيس السيسي اليوم الإثنين نشاطه الرسمي في النرويج  بالتوجه إلى مقر الضيافة الحكومي، حيث يكون في استقباله رئيس الوزراء النرويجي ويعقد الجانبان لقاء ثنائيا ثم يشهد الرئيس السيسي توقيع عدد من الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين ثم يعقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة بحضور أعضاء وفدي البلدين ويقيم رئيس الوزراء النرويجي مأدبة غداء رسمية على شرف الرئيس السيسي.

كما يتوجه الرئيس السيسي بعد ذلك إلى القصر الملكي للقاء ملك النرويج هارولد الخامس، بحضور ولي العهد النرويجي ويقام للرئيس السيسي استقبال رسمي.

كما يتوجه الرئيس السيسي إلى مقر البرلمان النرويجي حيث يكون في استقباله رئيس البرلمان النرويجي مسعود قره خاني ويجري الرئيس السيسي مقابلة مع رئيس البرلمان كما يوقع الرئيس السيسي في سجل تشريفات البرلمان ويلتقي الرئيس السيسي أيضًا مع رئيس وأعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع بالبرلمان النرويجي.

السيسي يلتقي كبار مسئولي الشركات النرويجية

كما يشارك الرئيس السيسي مساء اليوم في عشاء عمل مع كبار مسئولي الشركات النرويجية والصناديق الاقتصادية والاستثمارية الكبرى في النرويج بحضور ولي العهد النرويجي ووزيرة التنمية الدولية النرويجية حيث يلقي الرئيس السيسي كلمة بهذه المناسبة.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مدينة "أوسلو" عاصمة مملكة النرويج في زيارة رسمية.
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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