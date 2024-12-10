وزير العمل: تعيين 18 ألف عامل في مشروع الضبعة النووية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 03:21 مساءً - شهد وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، اختبارات عددِ من المُتقدمين على فرص العمل التي أعلنت عنها الوزارة، منذ أيام، للعمل في بعض المهن المطلوبة بمشروع الضبعة النووية، بمحافظة مطروح.

وقال الوزير جبران في تصريحات خلال تفقده اختبارات الشباب، إن الزيارة التي قام بها نهاية أغسطس 2024، الى المشروع، ولقائه مع ممثلي الشركات المصرية، والأجنبية العاملين على إنشاء المحطة النووية، استهدفت تقديم الدعم اللازم لإنجاح هذا المشروع العملاق، وتوفير عمالة ماهرة ومُدربة، وهو ما يحدث اليوم على أرض الواقع.

وأشار إلى أن 18 ألف عاملا تم تعيينهم في المشروع، موضحًا استمرار الوزارة ومديرياتها في تكثيف الجهود للمُشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.

وعقد الوزير اجتماعًا مع الوفد الروسي، وأكد جاهزية الوزارة على توفير عمالة مُدربة، مُستعرضًا التطوير المُستمر لمنظومة التدريب المهني، وأنه جاري تطوير، مكتب عمل للضبعة لخدمة المشروع، وتيسير كافة الإجراءات من استخراج شهادات قياس المهارة وتراخيص عمل الأجانب..