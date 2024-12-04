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«نونو».. هيئة قصور الثقافة تطلق تطبيقا رقميا جديدا للأطفال| تفاصيل - أخبار كلمتك

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«نونو».. هيئة قصور الثقافة تطلق تطبيقا رقميا جديدا للأطفال| تفاصيل - أخبار كلمتك

«نونو».. هيئة قصور الثقافة تطلق تطبيقا رقميا جديدا للأطفال| تفاصيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 12:05 مساءً - كشف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس هيئة قصور الثقافة، عن إطلاق تطبيق رقمي جديد لأدب الطفل، تحت عنوان «نونو».

تفاصيل إطلاق تطبيق نونو للأطفال

وأوضح ناصف، أن التطبيق سيقوم بنشر إصدارات الوزارة من كتب ومجلات وسلاسل الطفل، كما سيقوم بنشر بعض إصدارات من مختارات كتب دور النشر الخاصة، وذلك خلال افتتاح فعاليات مؤتمر أدباء مصر، الذي أقيم الأسبوع الماضي، بمحافظة المنيا.

ويتضمن التطبيق- أيضا - جميع إصدارات الأطفال التي تصدرها وزارة الثقافة، من جميع القطاعات، كما سيتم رفع فيديوهات ومواد ترفيهية على الأبليكيشن، خلال المرحلة التالية، ومن المقرر أيضا أن يتم شراء حقوق إصدارات الناشرين الخاصة أو مشاركة دور النشر الخاصة مقابل أرباح يتم الاتفاق عليها.

موعد إطلاق التطبيق

وأعلن أنه من المقرر إقامة مؤتمر صحفي لإطلاق التطبيق رسمياً، خلال الفترة المقبلة، وسيكون اسمه «نونو»، مؤكدا أنه تم رفع عشرات أعداد مجلة قطر الندى على الموقع، وخلال الفترة المقبلة سيتم رفع باقي الأعداد منذ عام 2019 وإلى الآن، وسيكون التطبيق مجانا.

وفي الإطار ذاته، تستعد الهيئة لإطلاق مسابقة خاصة بالتطبيقات التكنولوجية ضمن «أنا رقمى» قريبًا، كما ستتعاون مع لجنة «الثقافة الرقمية» واتحاد الألعاب الإلكترونية لإقامة أول دوري ألعاب إلكترونية داخل قصور الثقافة، علاوة على توزيع جوائز «المخترع الصغير» و«اصنع كتابك الإلكترونى» قريبًا.

كما تعمل الهيئة العامة لقصور الثقافة حاليا على إنشاء وحدة للرسوم المتحركة، بالإضافة إلي التعاون مع أكاديمية البحث العلمى، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في إنتاج أفلام سينمائية للأطفال، علاوة على العناية بأغنية الطفل وإقامة مهرجان سنوي لها، بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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