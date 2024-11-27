موعد امتحانات نصف العام للمواد خارج المجموع والمستوى الرفيع - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:44 صباحاً - موعد امتحانات المواد خارج المجموع.. تزامنًا مع إعلان مواعيد امتحانات الترم الأول، يبحث العديد من طلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث، عن موعد امتحانات المواد خارج المجموع.

موعد امتحانات المواد خارج المجموع

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يتم عقد امتحانات نصف العام في المواد التي لا تضاف للمجموع والمواد العملية، قبل عقد امتحانات المواد الأساسية.

موعد امتحانات مواد المستوى الرفيع

كما يتم عقد مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات، قبل البدء في عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول في المواد الأساسية.

مراعاة أعياد الأخوة المسيحيين في جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

وشددت وزارة التربية والتعليم، على المديريات التعليمية، بمراعاة أيام أعياد الأخوة المسيحيين خلال أيام 6 - 7 - 8 - 9 من شهر يناير المقبل 2025، عند وضع جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 لطلاب صفوف النقل بكافة المراحل التعليمية، من يوم السبت الموافق 11 يناير المقبل، وتستمر حتى نهاية الشهر.

خريطة العام الدراسي الجديد 2024

- يوم السبت الموافق 21 سبتمبر بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب.

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل.

- يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

- بداية إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

- نهاية إجازة نصف العام يوم الخميس 6 فبراير 2024.

- تستمر إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 لمدة أسبوعين.

- يوم السبت 8 فبراير 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2024 نهاية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 بداية امتحانات الدبلومات الفنية.

- يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025 بداية امتحانات الثانوية العامة.