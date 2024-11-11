طقس اليوم: شبورة صباحية وأمطار على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 24 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 10:56 صباحاً - طقس اليوم.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، طقس اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024، حيث تسيطر الأجواء الغائمة على البلاد، مع اختفاء الأمطار.

طقس اليوم

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، طقس اليوم، حيث تشهد البلاد طقسا معتدلا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلاً على جميع الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

وبينت الهيئة الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، حيث تتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لذلك نوهت على المواطنين بتوخى الحذر أثناء القيادة، ومراعاة التعليمات اللازمة للقيادة أثناء الشبورة المائية.

طقس اليوم الاثنين

وأكدت الأرصاد على تلاشى فرص سقوط الأمطار، بالإضافة إلى تحسن في الأحوال الجوية على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، وفقًا لآخر تحديث خرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية التي أصدرتها الهيئة.

وتوقعت الهيئة سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2024

وأضحت هيئة الأرصاد، حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024

درجات الحرارة اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 24 18 العاصمة الإدارية 25 17 6 أكتوبر 25 17 بنها 24 18 دمنهور 23 16 وادي النطرون 24 17 كفر الشيخ 23 17 المنصورة 23 17 الزقازيق 25 18 شبين الكوم 23 17 طنطا 24 16 دمياط 24 20 بورسعيد 26 21 الإسماعيلية 26 16 السويس 25 17 العريش 25 14 رفح 24 13 رأس سدر 27 21 نخل 23 12 كاترين 19 09 الطور 27 18 طابا 25 19 شرم الشيخ 29 21 الإسكندرية 22 17 العلمين 22 18 مطروح 22 17 السلوم 21 13 سيوة 24 13 رأس غارب 30 21 الغردقة 29 20 سفاجا 29 21 مرسى علم 30 21 شلاتين 30 21 حلايب 28 22 أبو رماد 29 21 رأس حدربة 28 22 الفيوم 25 15 بني سويف 24 14 المنيا 25 15 أسيوط 26 14 سوهاج 27 16 قنا 28 17 الأقصر 29 16 أسوان 29 17 الوادي الجديد 27 15 أبو سمبل 30 15