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المالية تكشف عن خطة شاملة لتحويل مصلحة الضرائب العقارية إلى نموذج متطور - أخبار كلمتك

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المالية تكشف عن خطة شاملة لتحويل مصلحة الضرائب العقارية إلى نموذج متطور - أخبار كلمتك

المالية تكشف عن خطة شاملة لتحويل مصلحة الضرائب العقارية إلى نموذج متطور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - الضرائب العقارية، في خطوة جديدة تهدف إلى تحسين كفاءة الخدمات الضريبية وتعزيز الشفافية، استعرض وزير المالية، أحمد كُجوك، خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خطة شاملة لتطوير مصلحة الضرائب العقارية.

 وتستهدف هذه الخطة تحديث النظم الإدارية وتطبيق تقنيات حديثة لتبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الضريبية، بما يسهم في تحسين أداء المصلحة وتعزيز موارد الدولة.

 

تحديث النظم الإدارية وتطبيق تقنيات حديثة لتبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة العمل

وأوضح وزير المالية أن خطة التطوير تعتمد على عدة محاور رئيسية، تشمل تحديث النظم الإدارية وتطبيق تقنيات حديثة لتبسيط الإجراءات، بما يضمن تحسين كفاءة العمل في مصلحة الضرائب العقارية وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وزير المالية: تعزيز الشفافية في التعامل مع المواطنين وتحقيق العدالة الضريبية

وأشار الوزير إلى أن التطوير يستهدف أيضًا تعزيز الشفافية في التعامل مع المواطنين، والحد من أي معوقات قد تواجههم أثناء تقديم خدمات المصلحة، بما يضمن تطبيق العدالة الضريبية في جميع مراحل العمل.

 

وزير المالية: خطة تطوير مصلحة الضرائب العقارية لا تقتصر على تحسين الأداء الداخلي فقط

وأضاف وزير المالية أن خطة التطوير لا تقتصر على تحسين الأداء الداخلي للمصلحة فقط، بل تشمل أيضًا تعزيز منظومة التحصيل الضريبي وزيادة كفاءتها، بما يسهم في تحقيق إيرادات مستدامة تُستخدم في دعم الخدمات العامة والمشروعات التنموية.

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الاستثمار في تدريب العاملين لضمان تقديم خدمات متطورة

كما تطرقت الرؤية إلى أهمية الاستثمار في تدريب العاملين بمصلحة الضرائب العقارية، بهدف رفع كفاءتهم ومهاراتهم لضمان تقديم خدمات متطورة تتماشى مع التطور التكنولوجي، بما يضمن رضا المواطنين عن خدمات المصلحة.

 

الحكومة تدعم خطط التطوير لضمان تحسين الأداء وتعزيز موارد الدولة 

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تدعم خطط التطوير الشاملة لمصلحة الضرائب العقارية، مشيرًا إلى أن تحسين الأداء في هذا القطاع يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز موارد الدولة وتحقيق العدالة الضريبية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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