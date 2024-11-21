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انطلاق برنامج «لقاء الجمعة للأطفال» بالمساجد الكبرى الجمعة القادمة - أخبار كلمتك

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انطلاق برنامج «لقاء الجمعة للأطفال» بالمساجد الكبرى الجمعة القادمة - أخبار كلمتك

انطلاق برنامج «لقاء الجمعة للأطفال» بالمساجد الكبرى الجمعة القادمة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 02:00 مساءً - أعلنت وزارة الأوقاف انطلاق برنامجها «لقاء الجمعة للأطفال»، وذلك في إطار سعيها لتعزيز وعي النشء وبناء شخصياتهم على أسس دينية وأخلاقية ووطنية سليمة.

ويأتي البرنامج ضمن جهود وزارة الأوقاف المستمرة لغرس القيم الحميدة في الأطفال، وتنمية روح الانتماء لديهم من خلال أنشطة دينية هادفة ومبتكرة.

وينطلق البرنامج يوم الجمعة القادمة 22 نوفمبر 2024، ويُعقد في 27 مسجدًا كبيرًا بمختلف مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية.

ويعقد البرنامج كما يلي:

مديرية أوقاف القاهرة: مسجد المراغي - حلوان.

مديرية أوقاف كفر الشيخ: مسجد أحمد دسوقي غانم - سيدي سالم.

مديرية أوقاف سوهاج: مسجد الدرعين - أخميم.

مديرية أوقاف المنيا: مسجد الشيخ الجدامي - زاوية الجدامي- مغاغة.

مديرية أوقاف البحيرة: مسجد الحبشي - دمنهور أول.

مديرية أوقاف البحر الأحمر: مسجد العفيفي - الغردقة.

مديرية أوقاف السويس: مسجد المصطفى - الملك عبد الله- عتاقة.

مديرية أوقاف القليوبية: مسجد نصر الإسلام - سندنهور- بنها ثانٍ.

مديرية أوقاف أسوان: مسجد أبو بكر الصديق - المحاميد- الحجز بحري وقبلي.

مديرية أوقاف الغربية: مسجد العابد - قطور.

مديرية أوقاف دمياط: مسجد الكبير - السنانية، كفر البطيخ.

مديرية أوقاف قنا: مسجد ناصر - قنا.

مديرية أوقاف الجيزة: مسجد أبو بكر الصديق - البدرشين.

مديرية أوقاف بورسعيد: مسجد عزيز عصفور - بنك الإسكان- الضواحي والمناخ.

مديرية أوقاف مطروح: مسجد الكبير - النجيلة.

مديرية أوقاف أسيوط: مسجد الشيخ شعيب - النخيلة- أبو تيج.

مديرية أوقاف المنوفية: مسجد الشيخ زوين - منوف.

مديرية أوقاف شمال سيناء: مسجد أم القرى - شرق العريش.

مديرية أوقاف جنوب سيناء: مسجد الروضة - طور سيناء.

مديرية أوقاف الأقصر: مسجد نجع العمدة - الطود.

مديرية أوقاف بني سويف: مسجد أبو بكر الصديق - صفط العرفا- الفشن.

مديرية أوقاف الإسكندرية: مسجد رمضان شحاتة - المنشية- الجمرك.

مديرية أوقاف الدقهلية: مسجد مجاهد - نبروه.

مديرية أوقاف الشرقية: مسجد الخشة الكبير - مشتول السوق.

مديرية أوقاف الفيوم: مسجد الهواري - ترسا- سنورس ثانٍ.

مديرية أوقاف الوادي الجديد: مسجد الحصري - الفرافرة.

مديرية أوقاف الإسماعيلية: مسجد النور - شارع السويس- القنطرة غرب.

ويهدف البرنامج إلى توفير بيئة تربوية دينية للأطفال، تُعزِّز فيهم القيم السامية وتُسهم في تنمية وعيهم بدورهم المستقبلي ليكونوا مواطنين نافعين ومؤثرين في المجتمع.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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