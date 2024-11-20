رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية 2024-2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 10:01 صباحاً - الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية 2024.. تزامنًا مع اقتراب امتحانات نصف العام الدراسي، يبحث العديد من الطلاب عن رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية 2024 والأوراق المطلوبة للتسجيل.

تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية 2024

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يتم تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية 2024 لدخول امتحانات العام الحالي، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لها.

رابط الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية 2024

وأشارت الوزارة إلى أن تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية 2024 ضروري ليؤدي الطالب امتحانات العام الدراسي الحالي، ويمكن للطلاب تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية 2024، من خلال الــضــغــط هــــنــــــــــــــــا.

خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية 2024

- على الطالب الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.

- يختار الطالب الخدمات الإلكترونية.

- يختار الطالب منصة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية.

- يسجل الطالب الدخول.

- كتابة البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365.

- يضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

- يقوم الطالب بكتابة الرقم السري المرتبط بالبريد الإلكتروني.

- يقوم الطالب بمراجعة بيانات الطالب الظاهرة في الاستمارة.

- يقوم الطالب بتسجيل البيانات المطلوبة في الفراغات الموجودة.

- الضغط على تسجيل.

- يقوم الطالب بطباعة استمارة امتحانات الصف الثالث الإعدادي الإلكترونية.

أوراق تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

- 5 صور شخصية خلفية بيضاء مقاس 4*6.

- يراعى طباعة اسم الطالب على الصور.

- أصل إيصال رسوم المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي، مع نسختين منه.

- أصل إيصال رسم الامتحان تسدد في البريد، مع نسختين منه.

- أصل شهادة الميلاد.

- صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر مكتوب عليها رقم التليفون.

- استمارة التقدم الإلكترونية.

- يتم وضع كافة الأوراق في حافظة بلاستيك للمدرسة.

الفئات المسموح لها بأداء امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

- الطلاب الناجحين المنتقلين من الصف الثاني الإعدادي إلى الصف الثالث الإعدادي.

- الطلاب الناجحون في الصف الثاني الإعدادي العام على نظام المنازل.

- من سبق لهم دخول امتحان الشهادة الإعدادية العامة قبل عام 1985 ورسبوا.

- الطلاب الراسبين في الصف الثالث بالإعدادية الأزهرية ويرغبون في التقدم على نظام المنازل.

- الطلاب الراسبين بالشهادة الإعدادية من خارج المحافظة 2023، وما قبلها له حق التقدم على نظام المنازل.