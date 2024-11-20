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بعد قليل.. إجراء مراسم قرعة الحج 2025 في القاهرة والشرقية ومطروح - أخبار كلمتك

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بعد قليل.. إجراء مراسم قرعة الحج 2025 في القاهرة والشرقية ومطروح - أخبار كلمتك

بعد قليل.. إجراء مراسم قرعة الحج 2025 في القاهرة والشرقية ومطروح - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 09:19 صباحاً - قرعة الحج 2025.. تبدأ وزارة الداخلية، إجراء مراسم قرعة الحج 2025، والتي تجرى بمديريات أمن القاهرة، والشرقية، ومطروح.

وذلك في إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1446هـ/2025م، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 20/11/2024 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 26/11/2024.

مواعيد إجراء قرعة الحج 2025

-الأربعاء الموافق 20 نوفمبر تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (القاهرة - الشرقية - مطروح).

-الخميس الموافق 21 نوفمبر تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (الجيزة - الإسكندرية - دمياط).

-السبت الموافق 23 نوفمبر تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (البحيرة - بورسعيد - الدقهلية - المنيا - أسوان جنوب سيناء).

قرعة الحج 2025

-الأحد الموافق 24 نوفمبر تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن ( كفر الشيخ - الوادي الجديد - الإسماعيلية - الغربية- بنى سويف).

-الإثنين الموافق 25 نوفمبر تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (أسيوط - السويس - البحر الأحمر - الأقصر - الفيوم- المنوفية).

-الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (سوهاج - قنا - شمال سيناء - القليوبية).

شروط حج القرعة 2025

ووفقًا لما جاء في إعلان وزارة الداخلية، بشأن حج القرعة 2025 يتعين على المتقدمين تقديم الطلب بأنفسهم لأي مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية. يمكن أيضًا تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني لـ الإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية أو من خلال الاتصال على رقم الخدمة الصوتية (27983000-02)، وسيتم التحقق من صحة البيانات عبر بطاقة الرقم القومي السارية، حيث لا تُقبل الطلبات التي تحتوي على بيانات غير صحيحة أو بطاقات غير سارية.

حج القرعة 2025

وتجري قرعة علنية لكافة المتقدمين من خلال «البوابة المصرية الموحدة للحج» بمديريات الأمن وفقًا للجدول الزمني الذي ستعلن عنه الإدارة العامة للشؤون الإدارية. ويقتصر أداء فريضة الحج لعام 1446هـ/2025م على من لم يسبق له أداء الفريضة طوال حياته، مع اشتراط القدرة الصحية على أداء مناسك الحج.

سعر حج القرعة 2025

ومن جانبها، أوضحت غرفة شركات السياحة، أن سعر حج القرعة 2025 أو كما أطلق عليه رسوم جدية حجز قرعة الحج 2025، تختلف في كل برنامج عن الآخر، وذلك بالنسبة للراغبين في السفر من خلال البرنامج الاقتصادي أو البرنامج السياحي.

وأضافت غرفة شركات السياحة، أن مبلغ جدية الحجز لـ قرعة الحج 2025 الاقتصادي «بري و طيران» بـ 60 ألف جنيه، ورسوم جدية الحجز لـ برامج الحج السياحي الـ 5 نجوم بـ 100 ألف جنيه.

بينما، يتراوح سعر حج القرعة 2025 «البري» بين 230 لـ 260 ألف جنيها، وفقاً لما تم تداوله خلال هذه الفترة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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