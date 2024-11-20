الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 02:17 صباحاً - تنش الأسبوع أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 20-11-2024 حيث بلغ سعر الدواجن البيضاء في المزارع نحو 66 جنيهًا للكيلو، وتتراوح في الأسواق ما بين 70 إلى 76 جنيهًا.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 20-11-2024

سعر الدواجن البيضاء في المزارع بلغ 66 جنيهًا للكيلو، وتتراوح في الأسواق ما بين 70 إلى 76 جنيهًا.

سعر كيلو الدواجن الأبيض البياض بلغ اليوم الاربعاء 65 جنيهًا، وتتراوح في الأسواق ما بين 70 إلى 75 جنيهًا.

سعر كيلو الدواجن الأحمر البياض 75 جنيهًا، وتتراوح في الأسواق ما بين 80 إلى 85 جنيهًا.

أسعار بورصة الدواجن اليوم اليوم الأربعاء 20-11-2024

سعر كيلو الدواجن الساسو الأحمر 87 جنيها، وتتراوح في الأسواق ما بين 92 إلى 97 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو الدواجن الساسو الرزي في المزارع 100 جنيه، وتتراوح في الأسواق ما بين 105 إلى 110 جنيهات.

أسعار الكتاكيت اليوم اليوم الأربعاء 20-11-2024

الكتكوت الأبيض «قطعان» بلغ سعره اليوم الأربعاء 27 جنيها.

الكتاكيت الساسو تراوح سعرها اليوم الأربعاء من 19 إلى 20 جنيها.

سعر الكتاكيت الساسو بيور تراوح اليوم ما بين 20 و21 جنيها.

سعر الكتاكيت البلدي اليوم الأربعاء بلغت داخل البورصة بدءا من مبلغ 6 إلى 6.5 جنيه.

سعر الكتاكيت الهجين اليوم الأربعاء يبدأ من 12 إلى 13 جنيها.

تراوح سعر الكتاكيت الجيل الثاني اليوم الأربعاء بدءا من 14 إلى 15 جنيها.

سعر الكتاكيت الروزي بيور بلغت اليوم الأربعاء من قيمة 17 إلى 18 جنيها.

أسعار البيض اليوم اليوم الأربعاء 20-11-2024

وصل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الأربعاء 156 جملة، لتباع للمستهلك بنحو قيمة 160 جنيهًا.

بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم 154جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 157 جنيهًا.

وصل سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الأربعاء بقيمة 140 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 150 جنيها.