نقيب الفلاحين: استيراد البيض التركي هدفه ضبط السوق وليس إغراقه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 08:36 مساءً - قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي، نقيب عام الفلاحين: إن استيراد البيض التركي هو قرار وقتي لضبط أسعار البيض في الأسواق ولم يكن هدفه إغراق السوق، لافتًا إلى أن استيراد البيض التركي ساهم في خفض سعر كرتونة البيض من 200 جنيهًا إلى 170 جنيهًا.

وأضاف أبو صدام، أن كرتونة البيض التركي تباع حاليا بـ 150 جنيهًا مقابل 170 جنيهًا لكرتونة البيض المحلي، متابعًا:«حملة التشكيك التي طالت البيض التركي هي حملة مضللة كان هدفها منع انخفاض أسعار البيض المحلي، وأن البيض التركي يتمتع بجودة عالية، وهو صحي وآمن».

وأشار الخبير الزراعي، إلى أن استيراد البيض التركي كان ضروري لانخفاض الإنتاج المحلي وارتفاع أسعار البيض محليًا، إلا أننا ضد سياسة استمرار الاستيراد حرصًا علي الإنتاج المحلي وحفاظًا عليه من الانهيار ودعما للمنتجين المحليين ومنعا لاستنزاف العملة الصعبة نتيجة الاستيراد.

وأكد نقيب عام الفلاحين، أن الفرق بين البيض التركي والمحلي هو نفس الفرق بين البيض الأبيض والبيض الأحمر وبين بيض المزارع والبيض البلدي الذي تنتجه البيوت الريفية، حيث يرجع الاختلاف لنوع العلف والتغذية التي تتغذي عليها الأمهات البياضة وكذلك سلالة الأمهات نفسها حيث تتميز كل سلاله ببيض له قشره بلون وحجم مختلف.

وطالب أبو صدام، المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات فكل المنتجات الغذائية التي تعرض في الأسواق تخضع لرقابه شديده وهي أمنه 100% كما نطالب الفلاحين بتنمية إنتاج البيض البلدي في البيوت.