اتحاد شركات الطيران الإفريقي يكرم القابضة للمطارات والملاحة الجوية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 08:36 مساءً - كرم السكرتير العام لاتحاد شركات الطيران الإفريقية AFRAA، عبد الرحمن بيرثي، الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وذلك في ختام فعاليات الجمعية العمومية الـ 56 لاتحاد شركات الطيران الإفريقية والذي أقيم بالقاهرة في الفترة من 17 وحتى 19 نوفمبر الحالي تحت رعاية وزارة الطيران المدني ممثلة في شركة مصر للطيران.

ووجه السكرتير العام لاتحاد شركات الطيران الأفريقية، الشكر للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية على ما قدمته من دعم لإقامة تلك الاجتماعات بالقاهرة كونها أحد الرعاة الرئيسين للاجتماع.

وصرح المهندس أيمن عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن الشركة القابضة علي وعي كامل بأهمية التكامل بين شركات الطيران والمطارات حيث تستفيد شركات الطيران بالمزايا التشغيلية و الاستراتيجية التي يوفرها لها المطار وأكد عرب على دعم كلا من المطارات و شركات الطيران الأفريقية لدمج الدول الأفريقية في شبكة الطيران العالمية.