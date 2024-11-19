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اتحاد شركات الطيران الإفريقي يكرم القابضة للمطارات والملاحة الجوية - أخبار كلمتك

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اتحاد شركات الطيران الإفريقي يكرم القابضة للمطارات والملاحة الجوية - أخبار كلمتك

اتحاد شركات الطيران الإفريقي يكرم القابضة للمطارات والملاحة الجوية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 08:36 مساءً - كرم السكرتير العام لاتحاد شركات الطيران الإفريقية AFRAA، عبد الرحمن بيرثي، الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وذلك في ختام فعاليات الجمعية العمومية الـ 56 لاتحاد شركات الطيران الإفريقية والذي أقيم بالقاهرة في الفترة من 17 وحتى 19 نوفمبر الحالي تحت رعاية وزارة الطيران المدني ممثلة في شركة مصر للطيران.

ووجه السكرتير العام لاتحاد شركات الطيران الأفريقية، الشكر للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية على ما قدمته من دعم لإقامة تلك الاجتماعات بالقاهرة كونها أحد الرعاة الرئيسين للاجتماع.

اتحاد شركات الطيران الإفريقي يكرم القابضة للمطارات
اتحاد شركات الطيران الإفريقي يكرم القابضة للمطارات

وصرح المهندس أيمن عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن الشركة القابضة علي وعي كامل بأهمية التكامل بين شركات الطيران والمطارات حيث تستفيد شركات الطيران بالمزايا التشغيلية و الاستراتيجية التي يوفرها لها المطار وأكد عرب على دعم كلا من المطارات و شركات الطيران الأفريقية لدمج الدول الأفريقية في شبكة الطيران العالمية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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