رابع أيام نوة المكنسة.. تعطيل الدراسة وتأجيل الامتحانات في جامعة الإسكندرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 02:01 مساءً - تتعرض محافظة الإسكندرية في هذه الأيام لنوة المكنسة، هذا ما تسبب في تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، نظرا للتقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة يوما يعد يوم، لذا يبحث الكثير من الطلاب حول حقيقة تعطيل الدراسة في جامعة الإسكندرية اليوم على خلفية تعطيلها في المدارس.

حقيقة تعطيل الدراسة في جامعة الإسكندرية

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تعطيل الدراسة في جامعة الإسكندرية اليوم

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، عن تعطيل الدراسة اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر 2024، بجميع كليات ومعاهد الجامعة بالحضور، مع استمرارها أون لاين وفقًا للجداول الدراسية المعلنة بالكليات والمعاهد.

وبحسب بيان للجامعة نشر عبر صفحتها الرسمية «فيسبوك»، فإنه تم تأجيل امتحانات غدا للطلاب الذين لديهم امتحانات فى موعد آخر، نظرًا لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والأمطار الرعدية الغزيرة التي تشهدها المحافظة وتستمر خلال الساعات القادمة، وفقا للأرصاد الجوية.

محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة اليوم

من جانبه، أعلن الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة اليوم الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024، بجميع المدارس الحكومية والخاصة، والمعاهد الأزهرية «طلاب ومعلمون» بنطاق المحافظة، وذلك نظرا للتقارير الواردة الآن من هيئة الأرصاد الجوية التي أفادت بسوء الأحوال الجوية خلال الساعات القادمة.

وأصدر محافظ الإسكندرية تعليماته خلال بيان نشر عبر الصفحة الرسمية للمحافظة، بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5٪، وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عام إجازة استثنائية الثلاثاء 19 نوفمبر، ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديري المديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

طقس الإسكندرية اليوم

والجدير بالذكر أن محافظة الإسكندرية تتعرض إلى موجات من الأمطار الغزيرة على أحياء المحافظة، يصاحبها رياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، تزامنًا مع نوة المكنسة المتوقع لها أن تستمر 4 أيام.

وتراوحت درجات الحرارة على الإسكندرية بين 21 للعظمى، و19 للصغرى، وسرعة الرياح 19 كم/ الساعة والرطوبة 73%، دون تأثير على حركة المرور أو الملاحة البحرية.