فتح باب التقديم لعضوية لجان مراقبة امتحانات الشهادة الإعدادية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 06:42 مساءً - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء استقبال طلبات التقديم لعضوية لجان النظام والمراقبة الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي.

وتهدف الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الرقابة وتوفير بيئة آمنة وفعّالة لإجراء الامتحانات النهائية للطلاب، لضمان النزاهة والدقة في عمليات التصحيح ورصد الدرجات.

شروط التقديم للعمل بعضوية لجان النظام والمراقبة:

1-عدم وجود موانع قانونية

2-يجب ألا يكون لدى المتقدم موانع تمنعه من الاشتراك في أعمال الكنترولات.

3-ألا يكون محالًا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جرائم تتعلق بالامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.

4-ألا يكون من العاملين في مدرسة ثانوية تقع في نطاق لجنة الإدارة التي يتقدم للعمل بها.

وبحسب وزارة التربية والتعليم فإنه تم التشديد على العضو المتقدم بعدة ضوابط وهي:

1- ألا يكون له صلة قرابة بأحد الطلبة المتقدمين لأداء الامتحان.

2- ألا يكون العضو المتقدم يقوم بالتدريس لهم أو يهتم بأمرهم حتى الدرجة الثالثة بالنسبة للجنة التي يعمل أو ينتدب أو يكلف للعمل بها.

- وتضمنت درجات القرابة:

1- الدرجة الأولى: «الأب الأم الأبناء الزوج أو الزوجة».

2- أما الدرجة الثانية: «الأخ والأخت - الجد والجدة - الأحفاد».

3- والدرجة الثالثة: «أبناء الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة - أبناء الأحفاد».

طريقة التقديم والأوراق المطلوبة

وأوضحت أنه يجري التقديم بطلب معتمد ومختوم من مقر عمله بالموافقة على اشتراكه بالعمل بلجنة النظام والمراقبة لامتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام، وصورة بطاقة الرقم القومي وصحيفة أحوال معتمدة ومختومة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم الفني إلى أن امتحانات الثانوية العامة لعام 2024، المقررة في 10 يونيو، ستكون مشابهة لامتحانات العام السابق من حيث طبيعة الأسئلة ومعايير الامتحان.