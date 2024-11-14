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وزير النقل: عيب إن مصر يبقى فيها مصانع جبنة ونستوردها بالدولار - أخبار كلمتك

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وزير النقل: عيب إن مصر يبقى فيها مصانع جبنة ونستوردها بالدولار - أخبار كلمتك

وزير النقل: عيب إن مصر يبقى فيها مصانع جبنة ونستوردها بالدولار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 06:42 مساءً - علق الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، على مصانع الجبنة في مصر وما أثير حولها، قائلا: لم نقل محدش محدش يأكل جبنة.. بس عيب أن مصر لما يكون عندها مصانع ونستورد جبنة بالدولار».

وقال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، إنه يتم إجراء تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على أراضٍ زراعية على غرار ما تم في تقنين أوضاع المباني السكنية، قائلا: «اللى هيعمل بعد كده منشأة صناعية على أراضي زراعية هتتشال فوراً.

وأضاف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، «مافيش مصنع اتقفل خلال الـ 4 أشهر الماضية وتم التفتيش على 1707 مصنع خلال الـ 4 أشهر».

وأوضح الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أنه تم إطلاق منصة مصر الرقمية الصناعية لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونيا وتبسيط الإجراءات على المستثمرين لإصدار خدمات الأراضي والتراخيص الصناعية مباشرة من موقع واحد فقط، قائلا: «أقول لكل المستثمرين عايز تعمل مصنع ماتقلقش هتروح لجهة واحدة وهي هيئة التنمية الصناعية.. فالاتصال بين المستثمر والموظف أصبح معدوماً.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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