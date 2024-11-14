إطلاق تحذير عاجل بحدوث هذا الامر - أخبار كلمتك

إطلاق تحذير عاجل بحدوث هذا الامر - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:05 - مصادر إعلامية: غارة إسرائيلية قرب اجتماع مستشار خامنئي بدمشق - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:05 - مصادر إعلامية: غارة إسرائيلية قرب اجتماع مستشار خامنئي بدمشق - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:05 - السجن 10 سنوات للمتهم بقتل زوجته بسبب مصروف البيت - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:05 - السجن 10 سنوات للمتهم بقتل زوجته بسبب مصروف البيت - أخبار كلمتك

على غرار أمستردام، مشاجرات بين الجماهير الفرنسية والإسرائيلية في ملعب دو فرانس (فيديو) - أخبار كلمتك

على غرار أمستردام، مشاجرات بين الجماهير الفرنسية والإسرائيلية في ملعب دو فرانس (فيديو) - أخبار كلمتك

شوط أول سلبي بين فرنسا والكيان الصهيوني في دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

شوط أول سلبي بين فرنسا والكيان الصهيوني في دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

دوري الأمم الأوروبية، إنجلترا تتقدم على اليونان 0/1 بالشوط الأول - أخبار كلمتك

دوري الأمم الأوروبية، إنجلترا تتقدم على اليونان 0/1 بالشوط الأول - أخبار كلمتك

تغيير موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي - أخبار كلمتك

تغيير موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي - أخبار كلمتك

ميكالي بعد خسارة منتخب الشباب أمام المغرب بثنائية: نحتاج لمزيد من العمل - أخبار كلمتك

ميكالي بعد خسارة منتخب الشباب أمام المغرب بثنائية: نحتاج لمزيد من العمل - أخبار كلمتك

دوري الأمم الأوروبية، منتخب إيطاليا يتقدم على بلجيكا 0/1 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

دوري الأمم الأوروبية، منتخب إيطاليا يتقدم على بلجيكا 0/1 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

المرشح هاني الصيادي يقدم دعوى جديدة لدى المحكمة الرياضية ضد اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

المرشح هاني الصيادي يقدم دعوى جديدة لدى المحكمة الرياضية ضد اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

الفريق أحمد خليفة يلتقي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الفريق أحمد خليفة يلتقي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية - أخبار كلمتك

الفريق أحمد خليفة يلتقي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 06:42 مساءً - التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول متين غوراك رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والتركية.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على عمق علاقات الشراكة والتعاون الثنائي وتنسيق الجهود لتحقيق المصالح المشتركة ودعم آفاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا الجانبين.

من جانبه أعرب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية عن تقديره لعمق الروابط والعلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز أوجه العلاقات العسكرية المثمرة بين القوات المسلحة لكلا الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والسفير التركي والملحق العسكري التركي بالقاهرة.

اقرأ أيضاً
رئيس الأركان يتفقد عناصر القوات المسلحة المتمركزة شرق القناة (صور)

وزير الدفاع يتفقد عددا من مراكز تدريب إعداد وتأهيل المجندين بالقوات المسلحة

طب القوات المسلحة يحصد عددا من المراكز في المسابقة العالمية للهندسة الوراثية بفرنسا

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

وزير الري يبحث مع عدد من أعضاء مجلس النواب مطالب جماهيرية خاصة بدوائرهم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق