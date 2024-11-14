نائب رئيس الوزراء: خاطبنا «المركزي» لدراسة طلبات 46 مصنعا متعثر ماليا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 06:25 مساءً - قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، إنه تم تحديد 21 صناعة واعدة للترويج لها على المستثمرين، متضمنة توطين جميع الصناعات ذات الصلة بقطاعي الإسكان والمرافق.

ولفت الفريق كامل الوزير خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقر المجلس، إلى أنه تم مخاطبة البنك المركزي لدراسة طلبات من 46 مصنع متعثر ماليا.

وتابع حول عمليات التفتيش على المصانع، «لا يوجد مصنع اتقفل خلال الـ 4 أشهر الماضية وتم التفتيش على 1707 مصنع خلال الـ 4 أشهر».

وأشار الفريق كامل الوزير إلى أن إطلاق منصة مصر الرقمية لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونيا وتبسيط الإجراءات على المستثمرين لإصدار خدمات الأراضي والتراخيص الصناعية مباشرة من موقع واحد فقط.

ووجّه كامل الوزير رسالة إلى كل المستثمرين الراغبين في إنشاء المصانع قائلا: «لا تقلق، لن تعاني، ستذهب لجهة واحدة وهى هيئة التنمية الصناعية»، مؤكدا أن الاتصال بين المستثمر والموظف أصبح معدوما.

وأكد الفريق كامل الوزير، أنه سيتم مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة في الفترة القادمة، لافتا إلى أن ذلك يأتي ضمن المحور السابع من الموقف التنفيذي للخطة العاجلة للتنمية الصناعية في مصر.

وأضاف أنه تم إطلاق «منصة مصر الصناعية الرقمية»، لأجل تحديد آلية واضحة بحيث تكون هناك جهة واحدة لإتاحة جميع الخدمات الصناعية وتحصيل جميع الرسوم للقطاع الصناعي.

كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم العمل على إعادة عمل المصانع المتوقفة لتعود من جديد للدخول في المجال الصناعي.

وأضاف وزير النقل والصناعة أنه من ضمن المحاور أيضا محور التوظيف من أجل الإنتاج، للمساهمة في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية.