وزارة العمل تشارك في برنامج القيادة التنفيذية للمرأة «EWLP» لدعم وتمكين القيادات النسائية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 05:50 مساءً - شاركت وزارة العمل، في برنامج القيادة التنفيذية للمرأة (EWLP)، المقدم من مؤسسة IBDL، والذي يركز على دعم وتمكين القيادات النسائية في وزارة العمل، من خلال مشاركة 28 سيدة من الإدارات المختلفة بديوان عام الوزارة، وبعض مديريات العمل بالمحافظات، الذي يستمر لمدة 90 يومًا، (بواقع 30 يوم تدريبي خلال الفترة من 27 أكتوبر حتى 20 يناير القادم).

وذكر بيان صادر من الوزارة اليوم الخميس، أن البرنامج يهدف إلى تعزيز مهارات النساء في الأدوار القيادية داخل الحكومة المصرية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، في إطار الالتزام بتمكين المرأة والتأكيد علي حقوقها ودورها الحيوي في تنمية المجتمع، والاهتمام بإعداد المرأة لتضطلع بمسئولياتها القيادية في الحياة السياسية وفي الجهاز الإداري للدولة وفي المجتمع بصفة عامة.

وأوضحت الوزارة أن البرنامج التدريبي يمزج بين التعليم العملي في المحاضرات وبين الجانب البحثي، ومصمم خصيصا للقيادات النسائية، كما يقدم مهارات ومعرفة للمساعدة في التغيير الجوهري، ويضم البرنامج محاضرات أسبوعية مع التعلم بالمحاكاة والممارسة، كما ستقوم المتدربات خلال البرنامج بتقديم مشروعات تهدف إلى تطوير جهات عملهم، بالإضافة إلي أن البرنامج معتمد من جهات دولية، وجميع المدربين بالبرنامج معتمدين من مؤسسة IBDL، ويساعد البرنامج المرأة في التحكم في مخرجات العمل، مع كيفية قيادة فريق العمل والقدرة على الإبداع والابتكار، مع القدرة علي اتخاذ القرار السليم وتوقع المستقبل في بيئة العمل، البرنامج يستمر لمدة 6 أشهر.