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اتحاد المنتجين يكشف عن انخفاض كبير في أسعار الدواجن والبيض - أخبار كلمتك

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اتحاد المنتجين يكشف عن انخفاض كبير في أسعار الدواجن والبيض - أخبار كلمتك

اتحاد المنتجين يكشف عن انخفاض كبير في أسعار الدواجن والبيض - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 07:05 مساءً - أسعار الدواجن والبيض، كشف ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، عن حدوث انخفاض ملحوظ  في أسعار الدواجن وبيض المائدة.

 

سعر كرتونة البيض 

أسعار البيض، ولفت خلال تصريحات تليفزيونة بقناة “صدى البلد” إلى أن كرتونة البيض المستورد حاليا تسجل 150 جنيها، بينما انخفض سعر المحلي لأقل من هذا السعر.

 

انخفاض أسعار الدواجن

وأشار إلى أن أسعار الدواجن حاليا انخفضت بنسبة تتراوح ما بين 25 إلى 30% بعد عودة المربين إلى الدورة الإنتاجية واستقرار سعر الصرف وتراجع أسعار الأعلاف ووفرتها بالسوق.

 

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024

البلدي يتراجع 10 جنيهات، أسعار البيض اليوم الاثنين بالأسواق

 

سعر كيلو الدواجن

وأشار إلى أن سعر كيلو الدواجن حاليا يتراوح ما بين 66 إلى 72 جنيها في ظل تراجع اسعار الأعلاف وعودة حركة الإنتاج لمعدلاتها الطبيعية.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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