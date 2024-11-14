كامل الوزير: سنطبق فكرة التوظيف من أجل الإنتاج لنخفّض معدلات البطالة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 05:01 مساءً - كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل و الصناعية، عن الموقف التنفيذي للخطة العاجلة للتنمية الصناعية في مصر.

وأكد كامل الوزير، خلال المؤتمر المنعقد بـ مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقر المجلس، أنه سيتم العمل على إعادة عمل المصانع المتوقفة لتعود من جديد للدخول في المجال الصناعي.

وأضاف أنه من ضمن المحاور أيضا محور التوظيف من أجل الإنتاج، للمساهمة في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقر المجلس،