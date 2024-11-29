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مد فترة بيع كراسات الشروط لـ حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 حتى 31 ديسمبر المقبل - أخبار كلمتك

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مد فترة بيع كراسات الشروط لـ حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 حتى 31 ديسمبر المقبل - أخبار كلمتك

مد فترة بيع كراسات الشروط لـ حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 حتى 31 ديسمبر المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 11:23 مساءً - يواصل المواطنون من مختلف المحافظات شراء كراسات شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 5، والتي تشمل نحو 78730 وحدة سكنية بمساحات 75 مترًا و90 مترًا جاهزة التسليم، للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل.

موعد سحب كراسات حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن مد فترة شراء كراسة الشروط وتسديد مقدم جدية الحجز لـ شقق الإسكان الاجتماعي 2024 حتى يوم الثلاثاء 31 ديسمبر المقبل، وذلك بهدف تعويض المواطنين عن فترة التوقف المؤقت في بيع كراسات الشروط بمكاتب البريد المميكن، لمنح الفرصة كاملة لأصحاب المعاشات لاستلام معاشاتهم بسهولة ويسر.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

إيقاف بيع كراسات شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وأوضحت الوزارة أنه سوف يتم إيقاف بيع كراسات شروط إعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 5، بصورة مؤقتة، خلال الفترة من السبت 30 نوفمبر 2024 وحتى الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، على أن يستأنف بيع كراسات الشروط يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024.

وأشارت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن إعلان المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين5 يشهد إقبالًا كبيرًا وغير مسبوق من المواطنين، حيث تم بيع 220740 كراسة شروط، بينما سدد 42757 مواطنا مقدم جدية الحجز، وذلك بعد مرور 3 أيام فقط من الإعلان.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

400 مكتب بريد مميكن لتوفير كراسات شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن كراسات الشروط متوفرة بكميات كبيرة في مكاتب البريد، ويجري طباعة أعداد كبيرة منها بصورة دورية وتوريدها لمكاتب البريد المميكن المعلن عنها مسبقًا، والبالغ عددها نحو 400 مكتب بريد مميكن.

موعد وأماكن بيع كراسات الشروط لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي 2024

وأوضحت أن كراسات الشروط لـ حجز وحدات الإسكان الاجتماعي 2024، يمكن الحصول عليها من خلال مكاتب البريد في مختلف المحافظات، سواء لذوي الهمم أو كافة المواطنين، ابتدءًا من الساعة الـ 8 صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، والبعض الآخر يبدأ العمل خلال الفترة المسائية من الساعة الـ 11 ظهرًا وحتى الـ 6 مساءً.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

- التعاقد بنظام التمويل العقاري للمواطنين منخفضي الدخل بفائدة 8% سنويًا، ومتوسطي الدخل 12% سنويًا.

- يبدأ المقدم لحجز الوحدات السكنية من 20% لمدة تقسيط تصل إلى 20 عامًا.

- يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا أثناء الحجز على شقق الإسكان الاجتماعي 2024.

- يحظر على صاحب الطلب شراء الوحدات نقدًا، ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري.

- ألا يزيد سن المتقدم من منخفضي الدخل عن 50 عامًا وألا يزيد سن المتقدم من متوسطي الدخل على سن المعاش.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

- قيد عائلي مميكن + قسيمة زواج مميكنة.

- برنت تأمينات إن وجد + شهادة دخل + إيصال مرافق.

- صورة من الرقم القومي للزوج والزوجة وصورة من شهادات ميلاد الأبناء.

- صورة من عقد إيجار الوحدة المقيم بها المتقدم + إيصال سداد مبلغ جدية الحجز.

- صورة من إيصال سداد كراسة الشروط + الإقرار المرفق بكراسة الشروط بعد التوقيع عليه من قبل العميل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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