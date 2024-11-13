رويترز: فريق ترامب الانتقالي يحضر قائمة بأسماء ضباط كبار من البنتاجون استعدادا لإقالتهم - أخبار كلمتك

رويترز: فريق ترامب الانتقالي يحضر قائمة بأسماء ضباط كبار من البنتاجون استعدادا لإقالتهم - أخبار كلمتك

هتفاجئ المصريين، قفزة في أسعار اللحوم الضاني بالأسواق - أخبار كلمتك

هتفاجئ المصريين، قفزة في أسعار اللحوم الضاني بالأسواق - أخبار كلمتك

خبير بالشأن الإسرائيلي: نتنياهو يتعمد نشر الفوضى في المنطقة لهذا السبب - أخبار كلمتك

خبير بالشأن الإسرائيلي: نتنياهو يتعمد نشر الفوضى في المنطقة لهذا السبب - أخبار كلمتك

بعد عرضه لأول مرة عالميا بمهرجان القاهرة، معلومات لا تعرفها عن الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" - أخبار كلمتك

بعد عرضه لأول مرة عالميا بمهرجان القاهرة، معلومات لا تعرفها عن الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس 14 - 11 - 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس 14 - 11 - 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

هيئة الدواء تحذر من مستحضر شهير لعلاج السعال وتطالب بسحبه من الصيدليات فورا - أخبار كلمتك

هيئة الدواء تحذر من مستحضر شهير لعلاج السعال وتطالب بسحبه من الصيدليات فورا - أخبار كلمتك

مستهدفا مقر وزارة الحرب مرتين، حزب الله ينفذ 24 عملية خلال 24 ساعة ضد إسرائيل - أخبار كلمتك

مستهدفا مقر وزارة الحرب مرتين، حزب الله ينفذ 24 عملية خلال 24 ساعة ضد إسرائيل - أخبار كلمتك

سماع دوي انفجارين بالقرب من المحكمة العليا في البرازيل وأنباء عن قتلى (فيديو) - أخبار كلمتك

سماع دوي انفجارين بالقرب من المحكمة العليا في البرازيل وأنباء عن قتلى (فيديو) - أخبار كلمتك

المقصود به هؤلاء، رئيس لجنة الاتصالات بالنواب يحسم جدل وقف الهواتف المحمولة وارد الخارج - أخبار كلمتك

المقصود به هؤلاء، رئيس لجنة الاتصالات بالنواب يحسم جدل وقف الهواتف المحمولة وارد الخارج - أخبار كلمتك

أول تعليق من السبكي على قرار المفوضين بمنع عرض فيلم الملحد - أخبار كلمتك

أول تعليق من السبكي على قرار المفوضين بمنع عرض فيلم الملحد - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

اختفاء الأمطار وانتشار الشبورة.. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس 14 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
اختفاء الأمطار وانتشار الشبورة.. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس 14 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

اختفاء الأمطار وانتشار الشبورة.. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس 14 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 07:33 مساءً - حالة الطقس غدا الخميس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس 14 نوفمبر 2024.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الخميس، طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا الخميس 14 نوفمبر 2024

شبورة مائية

أشارت هيئة الأرصاد، إلى انتشار شبورة مائية من الساعة 4 إلى الساعة 8 صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية، قد تكون كثيفة أحيانا، على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط الرياح

ونوهت «الأرصاد»، بوجود نشاط للرياح أحياناً، على أغلب الأنحاء بسرعة (32 كم/س) على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا الخميس 14 نوفمبر 2024

الظواهر الجوية المتوقعة غدا الخميس 14 نوفمبر 2024

حالة البحر المتوسط

وبينت حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما عن حالة البحر الأحمر، فأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالته معتدل، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا الخميس 14 نوفمبر 2024

درجات الحرارة غدا الخميس 14 نوفمبر 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 26 17
العاصمة الإدارية 26 16
6 أكتوبر 26 16
بنها 26 17
دمنهور 24 16
وادي النطرون 24 17
كفر الشيخ 24 16
المنصورة 25 16
الزقازيق 26 17
شبين الكوم 25 17
طنطا 25 16
دمياط 24 18
بورسعيد 25 21
الإسماعيلية 27 15
السويس 26 16
العريش 26 13
رفح 25 13
رأس سدر 28 17
نخل 23 10
كاترين 19 09
الطور 25 17
طابا 24 16
شرم الشيخ 29 22
الإسكندرية 25 16
العلمين 24 15
مطروح 25 14
السلوم 25 13
سيوة 26 12
رأس غارب 29 20
الغردقة 28 18
سفاجا 29 20
مرسى علم 28 20
شلاتين 29 20
حلايب 26 21
أبو رماد 29 21
رأس حدربة 28 21
الفيوم 26 14
بني سويف 27 13
المنيا 26 14
أسيوط 27 13
سوهاج 28 14
قنا 29 15
الأقصر 30 14
أسوان 31 17
الوادي الجديد 29 16
أبو سمبل 30 17

اقرأ أيضاً
بيان بدرجات الحرارة.. حالة الطقس غدا الخميس وحتى الثلاثاء المقبل

حالة الطقس غدا الخميس 14 نوفمبر 2024

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس الآن في مصر

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق