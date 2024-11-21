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معارض ورحلات ترفيهية، تفاصيل التعاون بين المعاهد الأزهرية ووزارة الثقافة - أخبار كلمتك

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معارض ورحلات ترفيهية، تفاصيل التعاون بين المعاهد الأزهرية ووزارة الثقافة - أخبار كلمتك

معارض ورحلات ترفيهية، تفاصيل التعاون بين المعاهد الأزهرية ووزارة الثقافة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 10:33 مساءً - شهد، اليوم الخميس، في مقر قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس القطاع، وبحضور الشيخ  عوض الله عبدالعال، رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق والخدمات، والدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم، والدكتورة سعاد حلمي نيابة عن الدكتورة نوال حسني، رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب.

وقيادات من وزارة الثقافة، أمير تادرس، مستشار وزير الثقافة للحوار والتنمية المجتمعية، والدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث.

التعاون بين قطاع المعاهد وبين وزارة الثقافة

وذلك لمناقشة استكمال سبل التعاون بين قطاع المعاهد وبين وزارة الثقافة من خلال تنفيذ حزمة جديدة من الفعاليات المشتركة بين الجهتين فى المجالات المتنوعة، المجالات الثقافية والدينية والفنية والترفيهية، فضلا عن الرحلات المتعددة للطلاب والطالبات من قطاع المعاهد الأزهرية لجميع الفئات العمرية بالمراحل التعليمية المختلفة.

كما تضمن الاجتماع مناقشة تنظيم الأنشطة الثقافية والفنية، للطلاب الوافدين، على نحو يسهم في إثراء النواحي الثقافية وإنماء الأعمال الفنية والمعرفية لهذه الفئات التي تتعلم في الأزهر الشريف.

تفاصيل التعاون بين قطاع المعاهد وبين وزارة الثقافة

بالإضافة إلى تنظيم الرحلات التثقيفية لزيارة الأماكن التراثية والمعالم الثقافية المهمة فى الأراضي المصرية، وإقامة بعض العروض والابتكارات الفنية والأعمال الترفيهية التي تناسب مختلف الأعمار، وتصميم برامج ثقافية خاصة تُبرز التنوع الثقافي وتدعم التواصل بين الطلاب من مختلف الجنسيات.

فضلا عن تقديم ورش عمل وأنشطة فنية تعزز مشاركة الطلاب والطالبات في الفعاليات والبرامج والأنشطة الفنية المختلفة، التي تسهم في تعزيز القيم الإيجابية والمعرفية والإبداعية على حد سواء.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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