إتاحة تقديم طلبات التقدم لحج الجمعيات الأهلية إلكترونيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 05:57 مساءً - أعلنت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعي، الاستعدادات الخاصة بتلقى طلبات أعضاء الجمعيات الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1446هـ - 2025م، وذلك اعتبارا من الأحد 17 نوفمبر، حتى الخميس 28 نوفمبر.

وقالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، إنه من المقرر إجراء القرعة الإلكترونية العلنية مركزيًا على بوابة الحج المصرية الموحدة وبحضور ممثلين عن كل محافظة خلال منتصف شهر ديسمبر المقبل، وتعلن النتائج النهائية للقرعة على الموقع الإلكتروني للوزارة.

شروط التقديم لحج الجمعيات الأهلية

- يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب.

- يكون مسددا الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا بالجمعية.

- لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته.

- سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط عقب إعلان نتيجة القرعة وذلك من خلال تقديم شهادة التحركات.

- يكون كامل الأهلية لـ أداء المناسك ومصري الجنسية.

- لا يقل سن مقدم الطلب عن 25 عاما ويستثنى من ذلك المرافق لأحد الوالدين لا يقل عمره عن 18 عاما.

- لا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عاما.

- أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل تاريخ 30 يونيو 2024.

- لم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي.