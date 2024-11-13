رويترز: فريق ترامب الانتقالي يحضر قائمة بأسماء ضباط كبار من البنتاجون استعدادا لإقالتهم - أخبار كلمتك

رويترز: فريق ترامب الانتقالي يحضر قائمة بأسماء ضباط كبار من البنتاجون استعدادا لإقالتهم - أخبار كلمتك

هتفاجئ المصريين، قفزة في أسعار اللحوم الضاني بالأسواق - أخبار كلمتك

هتفاجئ المصريين، قفزة في أسعار اللحوم الضاني بالأسواق - أخبار كلمتك

خبير بالشأن الإسرائيلي: نتنياهو يتعمد نشر الفوضى في المنطقة لهذا السبب - أخبار كلمتك

خبير بالشأن الإسرائيلي: نتنياهو يتعمد نشر الفوضى في المنطقة لهذا السبب - أخبار كلمتك

بعد عرضه لأول مرة عالميا بمهرجان القاهرة، معلومات لا تعرفها عن الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" - أخبار كلمتك

بعد عرضه لأول مرة عالميا بمهرجان القاهرة، معلومات لا تعرفها عن الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس 14 - 11 - 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس 14 - 11 - 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

هيئة الدواء تحذر من مستحضر شهير لعلاج السعال وتطالب بسحبه من الصيدليات فورا - أخبار كلمتك

هيئة الدواء تحذر من مستحضر شهير لعلاج السعال وتطالب بسحبه من الصيدليات فورا - أخبار كلمتك

مستهدفا مقر وزارة الحرب مرتين، حزب الله ينفذ 24 عملية خلال 24 ساعة ضد إسرائيل - أخبار كلمتك

مستهدفا مقر وزارة الحرب مرتين، حزب الله ينفذ 24 عملية خلال 24 ساعة ضد إسرائيل - أخبار كلمتك

سماع دوي انفجارين بالقرب من المحكمة العليا في البرازيل وأنباء عن قتلى (فيديو) - أخبار كلمتك

سماع دوي انفجارين بالقرب من المحكمة العليا في البرازيل وأنباء عن قتلى (فيديو) - أخبار كلمتك

المقصود به هؤلاء، رئيس لجنة الاتصالات بالنواب يحسم جدل وقف الهواتف المحمولة وارد الخارج - أخبار كلمتك

المقصود به هؤلاء، رئيس لجنة الاتصالات بالنواب يحسم جدل وقف الهواتف المحمولة وارد الخارج - أخبار كلمتك

أول تعليق من السبكي على قرار المفوضين بمنع عرض فيلم الملحد - أخبار كلمتك

أول تعليق من السبكي على قرار المفوضين بمنع عرض فيلم الملحد - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

إتاحة تقديم طلبات التقدم لحج الجمعيات الأهلية إلكترونيا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
إتاحة تقديم طلبات التقدم لحج الجمعيات الأهلية إلكترونيا - أخبار كلمتك

إتاحة تقديم طلبات التقدم لحج الجمعيات الأهلية إلكترونيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 05:57 مساءً - أعلنت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعي، الاستعدادات الخاصة بتلقى طلبات أعضاء الجمعيات الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1446هـ - 2025م، وذلك اعتبارا من الأحد 17 نوفمبر، حتى الخميس 28 نوفمبر.

وقالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، إنه من المقرر إجراء القرعة الإلكترونية العلنية مركزيًا على بوابة الحج المصرية الموحدة وبحضور ممثلين عن كل محافظة خلال منتصف شهر ديسمبر المقبل، وتعلن النتائج النهائية للقرعة على الموقع الإلكتروني للوزارة.

قرعة الحج 2025

شروط التقديم لحج الجمعيات الأهلية

- يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب.

- يكون مسددا الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا بالجمعية.

- لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته.

- سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط عقب إعلان نتيجة القرعة وذلك من خلال تقديم شهادة التحركات.

- يكون كامل الأهلية لـ أداء المناسك ومصري الجنسية.

- لا يقل سن مقدم الطلب عن 25 عاما ويستثنى من ذلك المرافق لأحد الوالدين لا يقل عمره عن 18 عاما.

- لا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عاما.

- أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل تاريخ 30 يونيو 2024.

- لم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي.

اقرأ أيضاً
حقيقة الزيادة في أسعار الحج.. غرفة السياحة توضح (فيديو)

بري وطيران.. أسعار الحج الاقتصادي 1446-2025

قرعة الحج 2025.. الخطوات والأوراق المطلوبة ورابط التسجيل

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

بسبب هذه الظاهرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الخميس 11 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق