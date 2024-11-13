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بعد قرار المركزي المصري.. الحد الأقصى للسحب اليومي من «إنستاباي» - أخبار كلمتك

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بعد قرار المركزي المصري.. الحد الأقصى للسحب اليومي من «إنستاباي» - أخبار كلمتك

بعد قرار المركزي المصري.. الحد الأقصى للسحب اليومي من «إنستاباي» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 02:09 مساءً - أعلن البنك المركزي المصري عن حدود السحب من تطبيق «إنستا باي»، بعد تعديل الحد الأقصى للمعاملات اليومية والشهرية والحد الأقصى للمعاملة الواحدة على التطبيق الرقمي، وفقا خدمات تطبيق المدفوعات اللحظية «إنستاباي»، أو المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية.

وفي هذا السياق يبحث الكثير كم الأشخاص علي تطبيق إنستا باي «InstaPay وعن الحد الأقصى للسحب اليومي، وتعتبر خدمة «إنستاباي Instapay» من الخدمات المالية الحديثة التي تقدمها البنوك في العديد من الدول لتسهيل التحويلات المالية الفورية، وفقا للكتاب الدوري المنشور على الموقع الرسمي للبنك المركزي.

حدود السحب من تطبيق إنستاباي للمعاملة الواحدة «InstaPay

وتختلف حدود السحب بين الحد الأقصى للسحب للمعاملة الواحدة، والذي يصل إلى 70 ألف جنيه، والحد الأقصى للمعاملات في اليوم الذي بلغ 120 ألف جنيه.

على مدار الشهر

يجب ألا يتجاوز السحب مبلغ الـ 400 ألف جنيه عبر استخدام التطبيق الرقمي «إنستاباي»،

يذكر أن تطبيق إنستاباي InstaPay Egypt، هو تطبيق يتيح لك الوصول المباشر إلى جميع حساباتك البنكية وتحويل الأموال لحظيا من خلال الهاتف المحمول.

تطبيق انستاباي

خدمات ومميزات يقدمها إنستاباي

ربط جميع الحسابات المصرفية المختلفة للعملاء في تطبيق واحد للهاتف المحمول.

إمكانية التحويل الفوري من حساباتك داخل البنوك المسجلة على الشبكة في مصر.

تحويل فوري داخل حسابات شبكة بنوك مصر والمحافظ الرقمية وبطاقة ميزة.

الاستعلام عن رصيد الحسابات.

إصدار كشف حساب مصغر للبنك.

إضافة حسابات بنكية متعددة ضمن شبكة بنوك مصر.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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