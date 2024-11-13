مستقبل وطن: الشائعات لن تُثني الدولة من استكمال بناء الجمهورية الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 01:53 مساءً - قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الدولة المصرية تشهد خلال العشر سنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة في جميع القطاعات والمجالات، واستطاعت إعادة بناء مؤسساتها بالكامل خلال هذه الفترة، كما استعادت علاقتها الدولية والإقليمية والإفريقية والعربية.

وتابع أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن: «في الوقت الذي تواجه الدولة المصرية العديد من التحديات سواء الخارجية او الداخلية المتمثلة في تحديات اقتصادية وظروف عالمية تضخمية وحروب في المنطقة وكم من الشائعات للتقليل من الجهود المصرية، الدولة تُعلي من شأن ملف الرعاية والحماية الاجتماعية بشكل غير مسبوق».

وأكد عبد اللطيف، أن ملف الرعاية والحماية الاجتماعية شهد اهتماما غير مسبوق من قبل القيادة السياسية، ما يؤكد أن الدولة تعمل في كل الاتجاهات، البناء والتنمية وبناء الإنسان، وفقا لما وضعته الدولة في رؤية 2030، ما يؤكد قدرة الدولة على مواجهة التحديات الراهنة وتخطي الصعاب.

وأكد عبد اللطيف، أن الشائعات والتحديات لن تثني الدولة المصرية عن استكمال بناء الجمهورية الجديدة، واستقبال مسيرة تحقيق التنمية الشاملة، وأن كل مؤسسات الدولة تقف تحت راية الوطن خلف القيادة السياسية لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة ودعم الجهود المبذولة في كل القطاعات، بداية من المشروعات القومية، والمبادرات المتعلقة بالصحة، وملف تطوير العشوائيات وتوفير سكن وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وعلاقات مصر الخارجية، والجهود المبذولة لدعم الاقتصاد وجلب المزيد من الاستثمارات، كل ما يجري على الأرض المصرية يؤكد مكان وحجم الدولة، ولن نسمح لأحد بتشويه هذه الصورة.