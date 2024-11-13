الإسكان: جارٍ تنفيذ أعمال الكهرباء والطرق وتنسيق الموقع لأكثر من 7 آلاف وحدة سكنية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 12:43 مساءً - أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، أنه جارٍ تنفيذ أعمال الكهرباء والطرق وتنسيق الموقع لـ295 عمارة تضم 7080 وحدة سكنية بالمرحلة الثالثة من سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة، والجاري تنفيذها بمدينة بدر، بجانب استكمال أعمال الإنشاءات ببعض العمارات والتشطيبات بعمارات أخرى، وكذا المشروعات الخدمية لخدمة المنتقلين.

جاء ذلك خلال متابعة وزير الإسكان، لسير العمل والموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة بدر، ومنها المشروعات السكنية، وأعمال المرافق، والتطوير ورفع الكفاءة، والمشروعات الخدمية بالمدينة، وموقف التعامل مع الظواهر العشوائية، مؤكداً ضرورة تكثيف جميع الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها، والالتزام بالمواصفات القياسية للتنفيذ.

وفي هذا الإطار، قام المهندس محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، ومسئولو الجهاز، بجولة تفقدية بالمرحلة الثالثة لسكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة، بالامتداد الشرقي للمدينة، وطالب الشركات المنفذة بسرعة تقديم برنامج زمني مكثف للانتهاء من جميع الأعمال الجارية، والبدء في إتاحة وفتح الطرق بالمشروع، والعمل على إزالة جميع التشوينات أمام أعمال طبقة السن والأسفلت، لسرعة تخصيص وتسليم الوحدات لمستحقيها.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس محمد عبد العزيز عامر، ومسئولو الجهاز، مشروعات مرافق وطرق وكهرباء الحي الثالث، مطالباً بسرعة إزالة جميع المخلفات وعرض الموقف لجميع الحالات المخالفة للدراسة وسرعة التعامل معها.

وتفقد المهندس محمد عبد العزيز عامر، أعمال إنشاء النادي الرياضي، والذي يُعد من أهم المشروعات الترفيهية بالمدينة، للتأكد من سير الأعمال طبقاً للجدول الزمني المخطط للمشروع حيث جارٍ الانتهاء من أعمال التشطيبات للمباني الداخلية.

وأشار رئيس جهاز مدينة بدر، إلى أن النادي يعتبر أكبر مشروع ترفيهي بالمدينة، ويقع بمنطقة النوادي بمركز المدينة، بمساحة ١٠٦ آلاف م٢، حيث بلغت نسبة التنفيذ ٩٠%، ويحتوي النادي على عدد 2 حمام سباحة أوليمبي كبير وحمام سباحة أطفال، وعدد 2 ملعب كرة قدم قانوني أوليمبي مزود بمدرجات مغطاة وملعب خماسي، وعدد 2 ملعب تنس، وعدد 2 ملعب متعدد الأغراض وصالة ألعاب دورين ومسرح مكشوف، ومبنى اجتماعي 3 أدوار ومركز تجاري ومطاعم وكافيتريات ومساحات خضراء متنوعة مزودة بالأشجار والزهور.

وتابع المهندس محمد عبد العزيز عامر، أعمال تركيب اللافتات الإرشادية، والعلامات المرورية وأعمال تخطيط الطرق بالشوارع الرئيسية، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تعزيز السلامة المرورية على الطرق والتقاطعات المرورية بمدينة بدر بهدف توفير عناصر السلامة لمستخدمي الشوارع والمساهمة في القضاء على الحوادث وتحقيق السيولة المرورية.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه جارٍ استكمال تركيب العديد من اللافتات واللوحات الإرشادية والتحذيرية على تقاطعات الشوارع بالمدينة، مضيفاً أنه تم تنفيذ أعمال الدهان لتحديد المسار على عددٍ من الشوارع، ودهان المطبات، وتركيب العواكس، بالإضافة إلى تركيب إشارات تحذيرية على رءوس الجزر والتقاطعات في عدد من المواقع، وتركيب لوحات إرشادية ومرورية جديدة واستبدال التالف منها.

وطالب رئيس جهاز مدينة بدر، الشركات العاملة بمتابعة أعمال النظافة والصيانة وزراعة المسطحات الخضراء وتكثيف العمالة بجميع الأحياء والمجاورات، والعمل على أكمل وجه وإظهار المدينة بالشكل اللائق.

وأكد رئيس الجهاز، أنه في حالة تقاعس أو عدم التزام الشركات القائمة في تنفيذ الأعمال المطلوب تنفيذها طبقاً للمواصفات الفنية، فسيتم سحب الأعمال وتكليف شركات أخرى بالتنفيذ خصماً من مستحقات الشركات المتقاعسة.