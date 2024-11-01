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القاهرة تنظم ماراثون للدراجات بشوارع وسط البلد (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

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القاهرة تنظم ماراثون للدراجات بشوارع وسط البلد (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

القاهرة تنظم ماراثون للدراجات بشوارع وسط البلد (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 01:16 مساءً -  شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ماراثون القاهرة الرياضي للدراجات الذى أقامته محافظة القاهرة ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الحضري فى إطار استعدادات استضافة مصر المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة «WUF12 في الفترة من ٤ إلى ٨ نوفمبر الجارى.

 

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مدبولي يُتابع الاستعدادات النهائية لاستضافة النسخة الـ 12 من المنتدى الحضري العالمي

القاهرة تكشف خطة عمل أتوبيسات النقل العام خلال المنتدى الحضري العالمي

 وأكد محافظ القاهرة أن تنظيم الماراثون هو أحد الفعاليات الترويجية للمنتدى الحضرى العالمى ويأتي في إطار حرص الدولة على تعريف الشباب والمواطنين بالمنتدى وأهمية المشاركة فى فعالياته باعتباره  منصة عالمية للتعلم ومشاركة الأفكار مع الدول الأخرى، وتحقيق استفادة قوية من تجارب التنمية المستدامة التي سيتم طرحها خلال الفعاليات، كما يمثل فرصة لتبادل المعرفة والخبرات مع الدول الأخرى.

وأشار محافظ القاهرة إلى حرص محافظة القاهرة الكبير على إنجاح هذا المنتدى بالشكل الذي يليق بمصر ومكانتها الإقليمية والدولية، وكونه ثاني أكبر حدث أممى ضمن أجندة الأمم المتحدة بعد قمة المناخ، وأهم حدث عالمي حول التحضر والتنمية العمرانية الشاملة للجميع، مؤكدًا أن جميع أجهزة المحافظة تعمل بجهد وبشكل متكامل مع كل الوزارات والهيئات المعنية بتنظيم هذا الحدث الضخم.

وأضاف محافظ القاهرة أن جميع أجهزة المحافظة تستهدف العمل على إنجاح الفعاليات بالتعاون مع الوزرات والهيئات المشتركة في تنظيم الحدث وفي مقدمتها برنامج موئل الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات)، وبالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزارة التنمية المحلية، وذلك من حيث استقبال الضيوف الدولية المشاركة وتوفير كل الحلول اللوجيستية المصاحبة لفعاليات المنتدى، مؤكدًا وجود متابعة لمختلف التطورات الخاصة باستضافة المنتدى بصورة يومية بشكل أساسي سواء على صعيد النقل والمواصلات، والبنية التحتية، وتنظيم الزيارات، وأيضًا تنظيم عمل المتطوعين.

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 وأكد محافظ القاهرة أن المنتدى يحظى بتفاعل دولي ومحلي واسع النطاق من حيث تسجيل طلبات الحضور لفعاليات المنتدى حيث تخطى عدد المسجلين ٢٤ ألف طلب، وهو رقم غير مسبوق فى دورات المنتدى الحضرى التى أقيمت من قبل، وسط مشاركة دولية عالية التمثيل والمستوى محليًا وإقليميًا ودوليًّا، في ظل توقعات نجاح الدورة الجديدة للمنتدى على أرض مصر في توحيد جهود الأطراف المشاركة لتدشين حقبة جديدة من التحضر والتنمية العمرانية المستدامة وتعزيز الوعي العالمي بدور العمل المحلي في حل ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ مثل ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺴﻜﻦ، ﻭﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ، ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ، ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ.

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ويمثل المشاركون في فعاليات المنتدى، تنوعًا كبيرًا على المستوى المهني وأيضًا على مستوى الأفكار والثقافة المتعلقة بقضايا التحضر.

وأشار الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة إلى أن المحافظة شهدت خلال الفترة الماضية تطورًا حضريًا غير مسبوق في مجالات الإسكان والبنية التحتية والطرق والقضاء على العشوائيات، ما يعزز من قدرتها على استضافة مثل هذه الأحداث العالمية المتصلة بأهداف التنمية الحضرية، مؤكدا أن المحافظة تستهدف خلال فعاليات المنتدى المتعددة ومنها الأسبوع الحضري للقاهرة، الترويج لهذه الإنجازات وبناء هوية دولية حديثة للقاهرة، وأيضا استعراض إرث المحافظة التاريخي العريق، ما يمنح المنتدى الحضري العالمي نوعًا من الاختلاف والتعدد والتنوع ويعكس أهمية التطور الحضرى فى مصر واهتمامها بقضايا التعمير والتنمية.

وشارك فى الماراثون نواب المحافظ للمناطق الاربعة، وسفراء الكويت، وتركيا، وإندونيسيا، وماليزيا، ولفيف من أعضاء السلك الدبلوماسى وأكثر من ٧٠٠ دراجة من مراكز الشباب، ومشروع كايرو بايك، وعدد من قيادات المحافظة.

وانطلق الماراثون من أمام ديوان عام محافظة القاهرة، مرورًا بمنطقة القاهرة الخديوية بشوارع محمد فريد، وطلعت حرب، وقصر النيل، وميدان التحرير وانتهى بحديقة الحرية بالأوبرا حيث قدم مجموعة من شباب مراكز الشباب عدد من الفقرات الفنية التراثيـة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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