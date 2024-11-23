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وزير الصحة يبحث توطين صناعة البدائل والمستحضرات الحيوية للأدوية لتوفيرها في السوق المصري - أخبار كلمتك

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وزير الصحة يبحث توطين صناعة البدائل والمستحضرات الحيوية للأدوية لتوفيرها في السوق المصري - أخبار كلمتك

وزير الصحة يبحث توطين صناعة البدائل والمستحضرات الحيوية للأدوية لتوفيرها في السوق المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 03:43 مساءً - تفقد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم السبت، مصنع شركة «إيبيكو» إحدى أكبر شركات مجموعة «أكديما» وذلك بمدينة العاشر من رمضان، في إطار دعم الصناعة الوطنية في مجال المستحضرات الدوائية، ولضمان زيادة معدلات ضخ الدواء في السوق المحلي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد خطوط إنتاج الشركة التي تبلغ 51 خطًا، منها خطوط إنتاج الأقراص، بطاقة إنتاجية تبلغ 87 مليون عبوة، وخطوط إنتاج أدوية الشراب بطاقة إنتاجية 65 مليون عبوة شراب، وخطوط إنتاج المضادات الحيوية، بطاقة إنتاجية 25.5 مليون عبوة، بالإضافة إلى خطوط إنتاج المراهم، والكريمات، والأقماع بطاقة إنتاجية 34.5 مليون عبوة، وخطوط إنتاج أمبول عقيم بطاقة إنتاجية 38.5 مليون، وخط إنتاج الكبسولات الرخوة بطاقة إنتاجية 4.6 مليون عبوة، وخطوط إنتاج القطرات بطاقة إنتاجية 30.6 مليون عبوة، وخطوط إنتاج بودرات فيال بطاقة إنتاجية 54 مليون عبوة.

 

«إيبيكو» الأولى في تصدير الدواء المصري لقارة أفريقيا بنسبة 30% 

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير أكد أن شركة  «إيبيكو» إحدى الركائز الاستراتيجية لإنتاج الدواء في مصر، بطاقة إنتاج بلغت قيمتها 8 مليار جنيه خلال العام الحالي، حيث تم إنتاج 400 مستحضر، وإنتاج 330 مليون عبوة سنويًا، وإضافة 70 مستحضر جديد من عام 2019 حتى عام 2024، كما أن الشركة تشارك جميع الجامعات الطبية المصرية والمستشفيات العامة في إرسال القوافل الطبية إلى المناطق الريفية والنائية، بالإضافة إلى الدول المجاورة والصديقة، حيث توفر شركة «إيبيكو» من خلال تلك القوافل ما يزيد عن 300 مستحضر دوائي للعلاج من الأمراض الحادة والمزمنة.

 

جهود الدولة في توفير الدواء للمواطنين

وأضاف «عبدالغفار» أن شركة «إيبيكو» تدعم جهود الدولة في توفير الدواء للمواطنين، حيث بلغت قيمة مبيعاتها 7.5 مليار جنيه، كما بلغت نسبة حصتها تصدير الدواء المصري للخارج 25% من إجمالي صادرات مصر من الدواء، كما تعد شركة «إيبيكو» الأولى في تصدير الدواء المصري لقارة أفريقيا بنسبة 30% من صادرات الدواء المصري لأفريقيا.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير تفقد مصنع «إيبيكو 3 الخاص بصناعة البدائل، والمستحضرات الحيوية بداية من إنتاج المادة الفعالة بواسطة الخلايا، وصولا للمنتج تام الصنع، حيث تم تنفيذ نحو 95% من المشروع بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة في هذا المجال بحجم استثمارات يتعدى الـ100 مليون دولار، ومتوقع بدء الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2025 وذلك من خلال توطين صناعة البدائل والمستحضرات الحيوية -كمنتج تام ومواد فعالة- مما سيتيح توفير هذه المستحضرات في السوق المصري بصورة أكبر وبسعر مناسب.

رافق الوزير خلال الجولة، الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتورة ألفت غراب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «أكديما» والدكتور أحمد الكيلاني رئيس مجلس إدارة شركة «إيبيكو».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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