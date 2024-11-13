وكيل تعليم القاهرة تتفقد مدرسة أحمد لطفي السيد الابتدائية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 10:54 صباحاً - زارت زينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، اليوم الأربعاء، مدرسة أحمد لطفي السيد الابتدائية التابعة لإدارة مصر القديمة التعليمية.
وتابعت وكيل تعليم القاهرة، انتظام سير العملية التعليمية داخل الفصول ومتابعة الطلاب ومدى فهمهم للدروس، كما تابعت كراسات الحصة للطلاب وأيضاً دفاتر تحضير المعلمين
وحرصت زينب عبد الفتاح، على متابعة قاعات رياض الأطفال، وتقدمت بالشكر لمعلمات رياض الأطفال على جهودهم المبذولة.
واطمأنت، على النشاط الرياضي وحثت الطلاب على الانتظام في ممارسة الرياضة لما لها من أهمية كبيرة على صحة الفرد.
وأشادت وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على الجهودالمبذولة مع أبنائنا الطلاب لانضباط سير العملية التعليمية.
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