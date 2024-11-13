هتفاجئ المصريين، قفزة في أسعار اللحوم الضاني بالأسواق - أخبار كلمتك

هتفاجئ المصريين، قفزة في أسعار اللحوم الضاني بالأسواق - أخبار كلمتك

خبير بالشأن الإسرائيلي: نتنياهو يتعمد نشر الفوضى في المنطقة لهذا السبب - أخبار كلمتك

خبير بالشأن الإسرائيلي: نتنياهو يتعمد نشر الفوضى في المنطقة لهذا السبب - أخبار كلمتك

بعد عرضه لأول مرة عالميا بمهرجان القاهرة، معلومات لا تعرفها عن الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" - أخبار كلمتك

بعد عرضه لأول مرة عالميا بمهرجان القاهرة، معلومات لا تعرفها عن الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس 14 - 11 - 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس 14 - 11 - 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

هيئة الدواء تحذر من مستحضر شهير لعلاج السعال وتطالب بسحبه من الصيدليات فورا - أخبار كلمتك

هيئة الدواء تحذر من مستحضر شهير لعلاج السعال وتطالب بسحبه من الصيدليات فورا - أخبار كلمتك

مستهدفا مقر وزارة الحرب مرتين، حزب الله ينفذ 24 عملية خلال 24 ساعة ضد إسرائيل - أخبار كلمتك

مستهدفا مقر وزارة الحرب مرتين، حزب الله ينفذ 24 عملية خلال 24 ساعة ضد إسرائيل - أخبار كلمتك

سماع دوي انفجارين بالقرب من المحكمة العليا في البرازيل وأنباء عن قتلى (فيديو) - أخبار كلمتك

سماع دوي انفجارين بالقرب من المحكمة العليا في البرازيل وأنباء عن قتلى (فيديو) - أخبار كلمتك

المقصود به هؤلاء، رئيس لجنة الاتصالات بالنواب يحسم جدل وقف الهواتف المحمولة وارد الخارج - أخبار كلمتك

المقصود به هؤلاء، رئيس لجنة الاتصالات بالنواب يحسم جدل وقف الهواتف المحمولة وارد الخارج - أخبار كلمتك

أول تعليق من السبكي على قرار المفوضين بمنع عرض فيلم الملحد - أخبار كلمتك

أول تعليق من السبكي على قرار المفوضين بمنع عرض فيلم الملحد - أخبار كلمتك

جدعون ساعر: مرشح ترامب لوزارة الخارجية صديق عظيم لإسرائيل - أخبار كلمتك

جدعون ساعر: مرشح ترامب لوزارة الخارجية صديق عظيم لإسرائيل - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وكيل تعليم القاهرة تتفقد مدرسة أحمد لطفي السيد الابتدائية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وكيل تعليم القاهرة تتفقد مدرسة أحمد لطفي السيد الابتدائية - أخبار كلمتك

وكيل تعليم القاهرة تتفقد مدرسة أحمد لطفي السيد الابتدائية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 10:54 صباحاً - زارت زينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، اليوم الأربعاء، مدرسة أحمد لطفي السيد الابتدائية التابعة لإدارة مصر القديمة التعليمية.

وتابعت وكيل تعليم القاهرة، انتظام سير العملية التعليمية داخل الفصول ومتابعة الطلاب ومدى فهمهم للدروس، كما تابعت كراسات الحصة للطلاب وأيضاً دفاتر تحضير المعلمين

وحرصت زينب عبد الفتاح، على متابعة قاعات رياض الأطفال، وتقدمت بالشكر لمعلمات رياض الأطفال على جهودهم المبذولة.

واطمأنت، على النشاط الرياضي وحثت الطلاب على الانتظام في ممارسة الرياضة لما لها من أهمية كبيرة على صحة الفرد.

وأشادت وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على الجهودالمبذولة مع أبنائنا الطلاب لانضباط سير العملية التعليمية.

اقرأ أيضاً
وكيل تعليم القاهرة: المعلمين خط الدفاع الأول لنجاح العملية التعليمية

«وكيل تعليم القاهرة يكرم "شهد" لحصولها على المركز الثانى عالمياً ببطولة ألعاب القوى لذوى الهمم

وكيل مديرية تعليم القاهرة تتفقد مدرسة «التربية الفكرية للصم والبكم»

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

أخبار ذات صلة

0 تعليق