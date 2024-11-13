المستشار سامح عبد الحكم ينعى شقيقة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 10:54 صباحاً - نعى المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة، شقيقة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، قائلاً: «أتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، في وفاة المغفور لها بإذن الله شقيقته الكبرى السيدة الفاضلة الحاجة سميحة الطيب

سائلين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.