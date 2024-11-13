السياحة تعلن شروط صحية جديدة للراغبين في أداء العمرة، تعرف عليها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 12:09 مساءً - أعلنت غرفة شركات السياحة عن تلقي اشتراطات صحية جديدة يجب توافرها في المعتمرين المصريين الراغبين في السفر إلى السعودية لأداء مناسك العمرة.

وأوضحت الغرفة في خطابها إلى شركات السياحة: «في إطار التنسيق بين وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الموسم عمرة 1446 هـ، فإن الغرفة تلقت كتاب من وزارة السياحة والآثار المتضمن كتاب مساعد وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج للشئون القنصلية والمصريين بالخارج والذي يفيد بتلقى القطاع القنصلى مذكرة سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة والمرفق بها الاشتراطات الصحية الموضحة من وزارة الصحة السعودية بالنسبة للمسافرين إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة».

يذكر أن وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، أعلنت عن مواصلة جهودها لرصد ومواجهة الكيانات غير الشرعية التي تقوم بمزاولة العمل في نشاط العمرة والحج دون الحصول على ترخيص من الوزارة.

رصد ومواجهة الكيانات غير الشرعية التي تقوم بمزاولة العمل في نشاط العمرة والحج

يأتي ذلك في إطار الدور الرقابي للوزارة وحرصها على تنظيم العمل بقطاع السياحة في مصر وإحكام المتابعة والرقابة على الأنشطة السياحية المختلفة ومنها نشاط العمرة والحج، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة وحفاظًا على حقوق شركات السياحة وبما يدعم الاقتصاد القومي.



وفي هذا الإطار، أكدت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة أنه تم غلق 12 كيانا غير شرعي بمحافظة المنوفية يمارس نشاط الحج والعمرة دون الحصول على التراخيص اللازمة، حيث تمت إجراءات الغلق بالتعاون مع قطاع شرطة السياحة والآثار ومديرية أمن المنوفية.

لجان لرصد وضبط الكيانات غير الشرعية

وأشارت إلى أنه بناءً على توجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار، فقد كثفت الإدارة المركزية جهودها خلال الفترة الماضية بإرسال لجان لرصد وضبط الكيانات الغير شرعية التي تقوم ببيع برامج العمرة والحج، بجانب متابعة العديد صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لرصد الإعلانات الموجودة التي تنظم برامج العمرة والحج بالمخالفة لأحكام القانون، حيث تبين أن تلك الكيانات تمارس النصب على المواطنين، وتحصيل مبالغ طائلة وتقديم خدمات دون المستوى، حيث تم ضبط 15 كيانًا يمارس النشاط دون الحصول على الترخيص بمحافظتي الدقهلية والغربية.

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