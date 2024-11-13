شريف فتحي: نستعين بالذكاء الاصطناعي في الترويج للسياحة المصرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 12:04 مساءً - أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن الوزارة بدأت في الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في تنفيذ إحدى الحملات الترويجية ما أثمر عن نتائج رائعة، لاسيما قدرته على التركيز على الفئة المستهدفة وإلقاء الضوء على نقاط القوة بالمقصد السياحي المصري والانتقال من فكرة لفكرة، لافتًا إلى أنه سيتم تنفيذ مواد ترويجية خلال الفترة القادمة مبنية على الذكاء الاصطناعي.

استخدام الذكاء الاصطناعي في الترويج

وأوضح وزير السياحة والآثار، أن المتحف المصري بالتحرير سيظل صرحًا هامًا بالنسبة للآثار والثقافة المصرية ولن يتغير ولن ينسى، مؤكدًا أنه سيتم خلال الفترة القادمة، العمل على خلق نقاط تَمَيز للمتحف حيث سيشهد تنفيذ المزيد من أعمال التطوير، كما سيكون هناك تطوير لسيناريو العرض المتحفي الخاص بالقطع الأثرية المعروضة به.

وأشار إلي أن مصر تضم 3 متاحف كبرى هي المتحف المصري بالتحرير والمتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية ويتم العمل على خلق نقاط تَمَيز معينة لكل متحف بما يساهم في ثراء تجربة السائح خلال زيارته.

التنوع السياحي الموجود في مصر

ولفت إلى التنوع السياحي غير المسبوق الذي تقدمه مصر، موضحا “الاستراتيجية الحالية للوزارة تهدف إلى أن يكون لدينا أكبر تنوع من المنتجات السياحية في العالم ولاسيما في ظل المقومات السياحية المتنوعة العديدة التي حبى بها الله مصر، وسيتم التركيز على الأنماط والمنتجات السياحية وجعلها جزء من رحلة السائحين حيث سيتم العمل على تطوير كل نمط على حدة بما يسهم في تقديم المنتج السياحي بشكل أكثر تنوعًا وثراءً واستخدامًا أفضل لمقومات مصر السياحية والطبيعية”.

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