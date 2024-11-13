«التعليم» تعقد امتحان تجريبي للطلاب على تابلت الصف الأول الثانوي 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 10:21 صباحاً - تابلت الصف الأول الثانوي 2025.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عقد امتحان إلكتروني تجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي العام الذين تسلموا أجهزة التابلت المدرسي.

امتحان تجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم عقد امتحان تجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والقوميات، لتدريب الطلاب على أداء الامتحانات على التابلت.

تجربة التابلت المدرسي لطلاب الصف الأول الثانوي

وأكدت الوزارة أن الطلاب الذين تسلموا التابلت المدرسي قبل عقد امتحانات شهر نوفمبر، سيؤدون الامتحانات إلكترونيًا على التابلت، أما باقي الطلاب الذين لم يسلتموا التابلت سيتم عقد الاختبارات لهم ورقيًا.

عقد امتحانات نصف العام إلكترونيًا

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي لطلاب الصف الأول الثانوي إلكترونيًا عن طريق التابلت المدرسي.

موعد امتحانات الترم الأول 2025

وفي سياق متصل، أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم عقد امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، بداية من يوم السبت الموافق 11 يناير المقبل 2025، وفقًا لخريطة العام الدراسي الحالي.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024

ابل

- يوم السبت الموافق 21 سبتمبر بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب.

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل.

- يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

- بداية إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

- نهاية إجازة نصف العام يوم الخميس 6 فبراير 2024.

- تستمر إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 لمدة أسبوعين.

- يوم السبت 8 فبراير 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2024 نهاية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 بداية امتحانات الدبلومات الفنية.

- يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025 بداية امتحانات الثانوية العامة.