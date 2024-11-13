مدبولي: مصر والدول الإفريقية تواجه تحدي توافر التمويل المناسب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 09:49 صباحاً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر أطلقت منصة وبرنامجا وطنيا للمشروعات تحت اسم منصة «نوفي» التي تضم المشروعات ذات الأولوية للتنفيذ بما فيها مشروعات المياه والطاقة بجانب تنفيذ عمليات توسع في مشروعات النقل المستدام في المدن الرئيسية.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر قمة المناخ «COP29 بأذربيجان: «مصر والدول الإفريقية بصفة عامة تواجه تحدي توافر التمويل المناسب وصعوبة النفاذ إلى التمويل وربط هذا النفاذ بمشروطية تنفيذ إجراءات متسارعة لا تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية لدولنا».