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«المنطقة كلها معرضة لمخاطر».. مصطفى بكري محذرا من تصريحات وزير المالية الإسرائيلي - أخبار كلمتك

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«المنطقة كلها معرضة لمخاطر».. مصطفى بكري محذرا من تصريحات وزير المالية الإسرائيلي - أخبار كلمتك

«المنطقة كلها معرضة لمخاطر».. مصطفى بكري محذرا من تصريحات وزير المالية الإسرائيلي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 05:50 مساءً - حذر الإعلامي مصطفى بكري، من أن المنطقة العربية كلها معرضة لمخاطر عنيفة، خاصة بعد تصريحات وزير المالية الإسرائيلي «بتسلئيل سموتريتش»، حيث قال الوزير الإسرائيلي، إن إقامة دولة فلسطينية… من شأنه أن يعرض وجود دولة إسرائيل للخطر، مضيفا أن الطريقة الوحيدة للقضاء على هذا التهديد… هي تطبيق السيادة الإسرائيلية على «مستوطنات يهودا والسامر»، مستخدما الاسم الذي يطلقه الإسرائيليون على الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

وعلق مصطفى بكري على هذه التصريحات في تغريدة له على موقع " إكس " قائلا، إن "الصهاينة يبدو أنهم سيمضون في مخططهم الإجرامي إلى النهاية".

وقال مصطفى بكري خلال تغريدته، إن "وزير المالية الإسرائيلي. راح يتوعد بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، مايعني ضم الضفة الغربية وتهجير الفلسطينيين، تمهيدا لإعلان الدولة اليهودية على كامل الأراضي الفلسطينية.

ولفت مصطفى بكري إلى أنه "لايجب أن نتناسى حديث نتنياهو عن بدء تنفيذ مخطط الشرق الأوسط الجديد.المنطقه كلها معرضة لمخاطر عنيفة. الخيار الوحيد هو في وحدة العرب ومواجهة أطماع الصهاينة".

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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