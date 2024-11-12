الرئيس السيسي يهنئ جمهورية أنجولا بذكرى يوم الاستقلال - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 02:28 مساءً - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس جواو مانويل جونسالفيس لورنسو رئيس جمهورية أنجولا، بمناسبة الاحتفال بذكري يوم الاستقلال.

وأوفد الرئيس السيسي، محمد نجم الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة جمهورية أنجولا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.