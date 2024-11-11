وزير العدل: مصر لم تكن بمعزل عن العالم ودولة لها تاريخ عريق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 06:08 مساءً - قال المستشار عدنان فنجري وزير العدل:إن الاستراتيجية القومية الحالية لمكافحة المخدرات تهدف إلى رسم السياسة العامة والتدابير التنفيذية، لمكافحة انتشار تعاطي المخدرات من خلال مكافحة عرض المواد المخدرة الطلب عليها.

جاء ذلك خلال إطلاق الدكتورة مايا مرسى نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى الخطة الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان "2024_2028".

بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل والدكتور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وممثلي الجهات الحكومية والأهلية والجهات الدولية الشريكة وعدد من الكتاب والإعلاميين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأكد أن ذلك يعد تكملة ونتاجا طبيعيا لنجاح الخطة الوطنية الأولى لخفض الطلب على المخدرات التي شاركت فيها العديد من الوزارات والجهات المعنية، وهذا إنما يُبرهنُ على أن مصرَ هي السبَّاقةُ دائمًا. في تقديم المبادراتِ التي تعملُ على حمايةِ المجتمعِ

وأشار إلى أن مصر لم تكن بمعزل عن العالم، ولكنها دولة لها تاريخ عريق في كلّ المجالات. فلها الريادة في قضية مكافحة المخدرات.

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