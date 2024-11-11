تصدير 7 آلاف طن أغذية لليمن، حركة السفن والبضائع في موانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 10:59 صباحاً - أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة بلغ ( 11 ) سفينة وتم تداول (22000) طن بضائع و(771) شاحنة و(65) سيارة.

معدل تداول الحاويات

شملت حركة الواردات (4000) طن بضائع و(310) شاحنة و(50) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (18000) طن بضائع و(461) شاحنة و(15) سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة وامل بينما تغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية1، فيما غادر الميناء أمس السفينتين امل ودليلة.

وشهد ميناء نويبع تداول 2900 طن بضائع و205 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفن الثلاث سينا، أورو آيلة .

كما شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة AHMED B علي متنها 7000 طن مواد غذائية تصدير الي اليمن.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2000 راكب.



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