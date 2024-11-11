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اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تفتح باب التقديم لزمالات العلوم الطبيعية 2024 - أخبار كلمتك

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اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تفتح باب التقديم لزمالات العلوم الطبيعية 2024 - أخبار كلمتك

اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تفتح باب التقديم لزمالات العلوم الطبيعية 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 10:23 صباحاً - أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو - ألكسو - إيسيسكو»، أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية في التنسيق بين أجهزة الدولة المعنية في مجالات التربية والعلوم والثقافة، للعمل على تعظيم الاستفادة من المُبادرات والأنشطة والبرامج، التي تُنفذها المنظمات الدولية والإقليمية والعربية المعنية بالتربية والعلوم والثقافة وكذلك العمل على تحقيق رؤية مصر 2030.

وفي هذا الإطار أعلنت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، فتح باب التقدم للحصول على زمالات TWAS لعام 2024 من الأكاديمية العالمية للعلوم من أجل النهوض بالعلوم «TWAS» في الدكتوراه وما بعد الدكتوراه في مجالات العلوم الطبيعية للباحثين، وذلك على النحو التالي:

• زمالات TWAS-CSIR للدراسات العليا وما بعد الدكتوراه في الهند.

• زمالات TWAS-CNPq للدراسات العليا في البرازيل.

• زمالات TWAS-TÜBİTAK للدراسات العليا وما بعد الدكتوراه في تركيا.

• منحة الدكتوراه ANSO-CAS-TWAS/UNESCO في الصين.

للمزيد من المعلومات عن الزمالات، وكيفية التقدم لها يُرْجى الدخول على الروابط الإلكترونية التالية:

للحصول على معلومات عن زمالات الدكتوراه: https://twas.org/opportunities/fellowships/phd

للحصول على معلومات عن زمالات ما بعد الدكتوراه:

https://twas.org/opportunities/fellowships/postdoctoral

على أن يتم موافاة اللجنة الوطنية المصرية بنسخة كاملة من أوراق التقديم على البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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