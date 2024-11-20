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مدير صحة الجيزة تراجع موقف عقود الصيانة بمستشفى الحوامدية العام (صور) - أخبار كلمتك

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مدير صحة الجيزة تراجع موقف عقود الصيانة بمستشفى الحوامدية العام (صور) - أخبار كلمتك

مدير صحة الجيزة تراجع موقف عقود الصيانة بمستشفى الحوامدية العام (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 02:42 مساءً - قامت الدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة بزيارة لمستشفيات الحوامدية العام، والبدرشين المركزي التابعة للمديرية، للاطمئنان على متابعة سير العمل، ومستوى تقديم الخدمة الطبية للمواطنين على مدار الساعة، تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

واستهلت مدير صحة الجيزة زيارتها بمستشفى البدرشين المركزي، ومتابعة التواجد في الاستقبال والرعاية المركزة، والحضانات بالمستشفى، وزيارة قسم النساء والولادة، وقسم الأطفال، وزيارة الرعاية المركزة الجديدة بالمستشفى، بسعة 25 سرير، واطمئنت رشدي على توافر الأدوية والمستلزمات، وموقف عقود الصيانة للأجهزة الحيوية بالمستشفى. وكان في استقبالها دكتور محمود فريد مدير مستشفى البدرشين المركزي.
 

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مدير صحة الجيزة تتفقد مستشفى الحوامدية العام

تلى ذلك زيارة الدكتورة أمل رشدي لمستشفى الحوامدية العام حيث اطمأنت على سير العمل، وتواجد الفريق الطبي، وتوفر المستلزمات، ومراجعة موقف عقود الصيانة بالمستشفى، والوقوف على أهم المعوقات التي تقابل الفريق الطبي والعمل على حلها، وسبل التطوير والتوسع في الخدمات داخل المستشفى، وكان في استقبالها الدكتور أحمد عبد الباقي مدير مستشفى الحوامدية العام.
 

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كما قامت باستكمال الجولة الميدانية بزيارة وحدات التطوير بمنشآت الرعاية الصحية الأولية، حيث بدأت الزيارة بوحدة تطوير أم خنان بالإدارة الصحية بالحوامدية، ثم وحدة تطوير طموه التابعة لإدارة أبو النمرس الصحية، ومتابعة سير العمل بهم والتأكيد بأن جميع الخدمات تقدم بشكل لائق للجمهور على مدار الـ24 ساعة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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